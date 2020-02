Les ambulanciers de Winnipeg reçoivent plus d’appels, mais manquent d'ambulances

Le mois de décembre a été le pire avec sept heures d'indisponibilité, selon les données obtenues grâce à la loi sur l’accès à l’information.

Ces données correspondent à environ 14 minutes d’indisponibilité par jour, durant lesquels les services de communications qui reçoivent les appels cherchent une ambulance à envoyer sur le terrain, souligne le chef adjoint des opérations du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg, Christian Schmidt.

Christian Schmidt affirme qu’il y a une augmentation de la demande de services pour les ambulanciers, mais pas une augmentation des ressources. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik/CBC Manitoba

Un ambulancier paramédical de soins avancés qui travaille dans la capitale manitobaine depuis 20 ans, Ryan Woiden, soutient qu’il s’agit d’une situation inédite.

Je n’ai jamais vu le système aussi mal en point , dit-il.

M. Woiden explique que les ambulanciers reçoivent un volume élevé d’appels et sont parfois dépassés par la vitesse à laquelle ils arrivent.

Nous nous sommes assis, nous en avons discuté et nous ne pouvons tout simplement pas croire que les appels arrivent aussi vite , dit-il.

Le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg a répondu à plus de 89 000 incidents médicaux en 2019, soit 32 % de plus qu’en 2015.

Cette augmentation s’explique entre autres par le vieillissement de la population, la crise de la méthamphétamine, de même que la consommation abusive d'alcool et d'autres drogues, selon M. Schmidt.

La ville de Winnipeg a, au total, 28 ambulances, qui n’étaient pas toutes fonctionnelles en tout temps en cours d'année.

Ryan Woiden, qui est également le président de la section locale 911 du Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU), déplore qu’il soit de plus en plus courant que les ambulanciers s’attendent à ce que les ambulances soient indisponibles ou en mode dégradé.

Il indique qu’il ne faut parfois qu’un seul accident majeur pour qu’une ambulance soit retirée de la circulation.

Depuis 2011, le nombre d’ambulances de Winnipeg n’a pas augmenté malgré l’augmentation du nombre d'appels. Parmi les 28 ambulances disponibles, 17 fonctionnent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les 11 autres pendant les heures de pointe.

M. Woiden déplore le manque d’investissement dans l’acquisition de nouveaux véhicules.

Il souligne que ce manque de ressources met de la pression indue sur les ambulanciers qui mettent maintenant « plus 13 minutes pour atteindre les patients, soit 5 minutes de plus que la norme nationale ».

Pour respecter la norme, la ville de Winnipeg a besoin d’environ 11 ambulances supplémentaires, estimées à plus de 20 millions de dollars.

M. Woiden ajoute que l’ensemble du système des services ambulanciers doit également être évalué.

Selon lui, la Ville a besoin d’avoir des unités de réponse unique qui permettent aux ambulanciers hautement qualifiés de soigner les patients chez eux, lorsque c’est possible.

Il souligne que dans le système actuel, avec l’augmentation du nombre d’appels, beaucoup d’ambulanciers n’ont pas le temps de prendre leur pause, car ils courent dans tous les sens pour apporter de l’aide aux patients.

Bien que des ambulanciers fassent partie de l'équipage de tous les camions de pompiers, M. Woiden souligne que si le patient doit être transporté à l’hôpital, il faut une ambulance.

L’organisme de santé provincial Soins communs ne dit pas s'il a l’intention de financer l'achat d’ambulances pour Winnipeg.

Le gouvernement progressiste-conservateur a promis 65 nouvelles ambulances pour la santé en milieu rural.

Avec les informations de Kristin Annable