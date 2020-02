40 ans au service des nouveaux arrivants de l'Outaouais

L'organisme offre du soutien à l'intégration, des services d'interprètes, de l'aide à l'emploi, de l'hébergement temporaire, pour ne nommer que ces services. Selon les données du gouvernement du Québec (2018), l'Outaouais compte 37 040 personnes immigrantes, soit 9,8 % de la population de la région.

L'organisme a été créé au début des années 1970 pour venir en aide aux nouveaux arrivants. À ce moment, le Canada ouvrait ses portes à des milliers de Vietnamiens qui quittaient leur pays par bateau. De ce nombre, 13 000 sont venus s'installer au Québec.

L'un des cofondateurs d'Accueil-Parrainage Outaouais, Yvan Laniel, explique que c'était très important pour lui d'être au rendez-vous.

Ça faisait environ un an qu'on voyait des photos et des reportages de ce qui se passait et c'était absolument terrible. Il y avait un sentiment d'urgence, mais personne ne savait quoi faire , explique M. Laniel.

Après une réunion avec d'autres gens préoccupés, il s'est retrouvé membre du premier comité formé pour organiser de l'aide. De fil en aiguille, l'organisme s'est trouvé du financement, a ouvert un local pour accueillir les réfugiés et a embauché deux employés.

Deux dames qui allaient accueillir les réfugiés à la descente d'avion qui avaient déjà été identifiés par le Canada pour avoir le droit de s'installer ici. Elles devaient trouver des traducteurs, des logements. Ils avaient besoin de tout , explique-t-il.

Yvan Laniel a d'ailleurs gardé de nombreux journaux d'époque, pour se rappeler les débuts de l'organisme.

Par exemple, dans le journal Le Droit du 14 novembre 1979, on peut constater l'histoire tragique d'une mère et de son enfant. On voit ici une mère cambodgienne avec un bébé qui a l'air très très malade. Et on peut lire que pendant qu'elle attendait de voir un médecin, son bébé est mort dans ses bras , décrit-il.

Ce genre d'histoires prenaient M. Laniel droit au coeur. Je me dis qu'on est quand même seulement à quelques heures de distance de ces gens-là. [...] Les choses ont évolué depuis, mais pas tant que ça , fait-il remarquer.

Darlène Lozis est présidente d'Acceuil-Parrainage Outaouais. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

La présidente du conseil d'administration de l'organisme, Darlène Lozis, aime aussi regarder le côté humain des personnes.

Je ne vois pas de couleur ni de culture quand quelqu'un vit un désarroi ou un moment difficile Darlène Lozis, présidente, Accueil-Parrainage Outaouais

L'être humain est ce qu'il est intrinsèquement; un être vulnérable, qui a des limites, des bontés et des capacités , explique Mme Lozis.

Créer des ponts avec la communauté

De nombreuses activités sont prévues toute la semaine pour souligner le travail des bénévoles, des partenaires et de la population gatinoise au fil des ans. C'est aussi une occasion de bâtir des ponts entre les immigrants, réfugiés et les gens de la communauté.

Une journée de partage d'informations et de réseautage a eu lieu lundi à la Maison du citoyen de Gatineau. Une conférence de Roger Blanchette est prévue mardi. Mercredi, c'est journée portes ouvertes dans les locaux de l'organisme, situés au 124 rue Jeanne-D’Arc à Gatineau. Les célébrations se termineront jeudi soir lors d'un cocktail dînatoire.

Avec les informations de Boris Proulx et Antoine Trépanier