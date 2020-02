Des images de trois séries Marvel et de Black Widow dévoilées pendant le Super Bowl

Dimanche soir, Disney + a profité du Super Bowl pour donner un aperçu des séries WandaVision, Loki et The Falcon and the Winter Soldier, qui seront prochainement mises en ligne. Une deuxième bande-annonce de Black Widow, qui met en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de cette superhéroïne, a aussi été diffusée.

Dans une bande-annonce diffusée lors d’une pause publicitaire, Disney + a dévoilé les premières images de ces trois séries, composées de six épisodes chacune, qui sont tirées de l’univers cinématographique Marvel.

Prévue pour l’automne prochain, The Falcon and the Winter Soldier est centrée autour des personnages de Sam Wilson, le Faucon, et de Bucky Barnes, le Soldat de l’hiver. Les deux superhéros, à nouveau respectivement interprétés par Anthony Mackie et Sebastian Stan, font équipe dans cette minisérie, qui fait suite au film Avengers : phase finale (Avengers: Endgame).

Autre série attendue cette année : WandaVision. Dans cette minisérie parodiant les années 1950, Elizabeth Olsen et Paul Bettany se glissent à nouveau dans les costumes de Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge, et du superhéros la Vision.

Tom Hiddleston reprend le rôle du superméchant Loki dans la minisérie du même nom qui arrivera sur Disney + en 2021. L’acteur a déjà incarné ce personnage, qui est le demi-frère de Thor, dans plusieurs films, dont Avengers : phase finale et Avengers : la guerre de l'infini (Avengers: Infinity War).

Une 2e bande-annonce pour Black Widow

Pendant le Super Bowl, une deuxième bande-annonce de Black Widow, un autre film Marvel, a aussi été présentée.

La vidéo de 30 secondes laisse entendre que le film évoquera la vie de la Veuve noire, jouée par Scarlett Johansson, avant qu’elle devienne une Avenger.

Black Widow sortira en salle le 30 avril prochain.