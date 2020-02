Le Parti vert dévoile ses règles pour la course à la direction

La chef du parti par intérim, Jo-Ann Roberts, a dévoilé lundi les règles de la course à Charlottetown, au même hôtel où le nouveau chef sera annoncé en octobre.

Mme Roberts affirme que les candidats devront payer 10 000 $ initialement, puis 40 000 $ supplémentaires d'ici la fin juillet. En comparaison, les candidats à la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) doivent pour leur part payer un prix d’entrée de 300 000 $.

Les candidats du Parti vert pourront dépenser jusqu'à 500 000 $ pour leur campagne, soit le dixième de la limite de dépenses pour les conservateurs qui éliront leur nouveau chef en juin.

Nous avons conçu cette course afin d’avoir un grand bassin de candidats. Nous voulons frapper l’imagination d’un large éventail de candidats, de nouveaux membres et de militants. Jo-Ann Roberts, chef par intérim du Parti vert

À l’heure actuelle, il y a six candidats non officiels en lice pour remplacer la députée de Colombie-Britannique Elizabeth May, notamment l’ex-libéral David Merner et Julie Tremblay-Cloutier, du Québec. Les deux candidats ont encouragé le parti à garder le prix d’entrée le plus bas possible afin d’attirer une grande diversité de candidats.

Il s'agit de la première course à la direction du Parti vert depuis 2006, alors qu'Elizabeth May l'avait remporté dès le premier tour de scrutin.

Mme May a démissionné après les élections d'octobre, mais demeure leader parlementaire pour l'instant.