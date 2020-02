Le cancer du sein pourrait-il être détecté plus tôt grâce à un chercheur rimouskois?

En entrevue à l'émission Info-réveil, M. Khalil a expliqué qu'actuellement, le dépistage du cancer du sein est effectué à partir d'une analyse de deux types de tissus, les tissus gras et les tissus denses.

À partir du ratio des deux, on peut calculer une espèce de score de densité [...] qui est utile pour les facteurs de risque qui se trouvent dans les seins d'une patiente , explique-t-il.

Avec sa collègue Kendra Ann Batchelder, M. Khalil a cependant découvert un troisième type de tissu, les tissus désorganisés .

M. Khalil croit qu'en observant davantage ce troisième type de tissus, il serait possible de prévenir l'apparition de tumeurs cancéreuses.

Actuellement, les radiologues pratiquent une médecine que je dirais réactive, c'est-à-dire que la patiente se présente pour sa mammographie chaque année ou aux deux ans, dépendant des normes. Après ça, le radiologue regarde et s'il y a une tumeur ou une lésion qui paraissent suspectes, il réagit. C'est de la médecine réactive. Nous, ce qu'on entrevoit, pour les prochaines années, ce serait une médecine prédictive , explique le chercheur.

On peut faire des prédictions sur ce qui va se passer dans la structure du tissu, ce qui fait qu'on va savoir un peu en avance ce qui va se passer et là, on peut réagir beaucoup plus tôt.

André Khalil