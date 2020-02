Un homme accusé pour des coups de feu à une microbrasserie aux Îles

Les policiers ont également saisi plusieurs armes à feu appartenant à l'accusé.

Le Madelinot de 36 ans a été transporté à New Carlisle, d'où il a comparu par voie téléphonique.

Il est accusé de méfait à l'égard d'un bien d'une valeur dépassant 5000 $, d'usage négligent d'une arme à feu, et d'avoir déchargé intentionnellement une arme à feu en direction d'un lieu sans se soucier qu'il s'y trouvait ou non quelqu'un, et sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui.

Une évaluation psychiatrique demandée

La défense a demandé qu'une évaluation psychiatrique de Sébastien Arseneau-Cyr soit réalisée avant la suite des procédures judiciaires. L'accusé demeure donc détenu en attendant les résultats de cette évaluation, et sa prochaine comparution.

L'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les raisons qui ont motivé ce geste, indique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron.

L'arrestation de cet individu met fin à plusieurs journées d'inquiétude de la part des résidents de ce secteur-là qui craignaient qu'un tireur en liberté puisse s'en prendre à n'importe quel bâtiment au hasard. Ici, on peut rassurer la population. Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec

S'il est reconnu coupable d'utilisation négligente d'une arme à feu, Sébastien Arseneau-Cyr est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, dans le cas d'une première infraction.

Une trentaine de coups de feu

C'est la propriétaire de la microbrasserie À l'abri de la Tempête, Anne-Marie Lachance, qui avait déposé une plainte le 6 janvier. C'est à ce moment que la Sûreté du Québec avait décidé d'ouvrir une enquête.

Mme Lachance a affirmé que près de 30 coups de feu ont été tirés sur son entrepôt. L'incident lui a fait craindre pour la sécurité de ses proches et ses employés, qui auraient pu se trouver dans le bâtiment, a-t-elle souligné.