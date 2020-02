Violente agression à l'hôpital Dumont : premier témoignage en cour

L’homme accusé d’avoir roué de coups une infirmière et agressé une autre employée du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont, en mars 2019, commence à subir son procès, lundi, à Moncton.

Randy Van Horlick, 69 ans, originaire d'Acadieville, au Nouveau-Brunswick, est accusé de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Les victimes présumées sont Natasha Poirier et Theresa Thibault.

L’infirmière Natasha Poirier a été appelée à la barre des témoins, lundi matin, pour présenter sa version des faits.

Le tout a commencé le 11 mars 2019, vers 14 h, raconte Mme Poirier. Un homme s’est présenté à son bureau pour exiger que sa femme, qu’on avait changée de chambre dans l’hôpital, retourne dans sa chambre initiale.

Natasha Poirier dit qu’elle a proposé à cet homme à s’asseoir pour discuter, qu’elle n’était pas certaine de quelle patiente il parlait et qu’elle a consulté ses dossiers pour tenter de comprendre.

À ce moment, il était assis. Il s’est penché vers moi et m’a dit : “Je te donne trois secondes pour prendre une décision”. Il s’est levé, est venu me chercher sur ma chaise, m’a tiré par les cheveux, a tourné mon poignet. J’ai commencé à crier, à demander de l’aide. Il était très fort. Il m’a frappé sur la tempe droite à plusieurs reprises. Il m’a visé les genoux. J’ai vu un patient passer. J’ai cru qu’il me verrait, mais l’agresseur m’a frappé au nez , affirme Natasha Poirier.

C’est alors, dit-elle, qu’elle a entendu une femme dire à l'agresseur d’arrêter. Selon elle, il s’est arrêté un instant et il agrippait Theresa Thibault par un poignet.

Deux autres membres du personnel ont alerté le service de sécurité, poursuit Natasha Poirier.

À 14 h 14, précise-t-elle, le chef de la sécurité était à son bureau et elle lui a demandé d’appeler la police.

« Assez, c’est assez », lancent des infirmières rassemblées lundi matin devant le palais de justice de Moncton. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

L’avocate de la Couronne a présenté en cour des photographies prises dans le bureau de Natasha Poirier. On voit des gouttes de sang, une partie du mur endommagée et des touffes de cheveux. D'autres photographies montrent des marques sur un bras et sur la tempe de Mme Poirier.

Natasha Poirier est toujours souffrante depuis les faits.

J’ai été diagnostiquée avec une commotion cérébrale. Je souffre de stress post-traumatique. Je grince des dents. J’ai des pertes de mémoire. Je vis beaucoup d’anxiété. Le muscle de mon oeil droit est bloqué. J’ai eu une intervention du plasticien pour ma main. Je n’arrive pas à faire plusieurs tâches. Je dois éviter les foules et le bruit. J’ai dû reprendre une hypothèque sur ma maison. Ç'a eu un impact financier terrible. J’ai toujours de la douleur dans mon cou et mes épaules , explique-t-elle.

Le procès se déroule devant un juge seul. Les procédures devraient durer au moins deux jours, selon l’avocate de la Couronne.

Avec les renseignements de Rose St-Pierre