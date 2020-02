La Démarche des premiers quartiers forcée de fermer ?

La coordonnatrice Caroline Guay a fait part de cette décision au conseil d'administration.

Cette décision prendra officiellement effet si l'organisme, qui existe depuis 20 ans ne peut trouver du financement pour assurer la poursuite de ses activités.

On tente tout ce qu'on peut tenter, en ne dénaturant pas l'organisation, en la positionnant avec toute son expertise, chose qui a été faite quand même. La Démarche des premiers quartiers est là depuis 20 ans et depuis 20 ans elle démontre sa pertinence dans le milieu , a expliqué Mme Guay au micro de l'émission Facteur matinal.

Malheureusement, avec le financement, on était à bout de souffle, on n'y arrivait plus.

Caroline Guay, coordonnatrice de La Démarche des premiers quartiers