Mais des documents obtenus par Radio-Canada montrent que Parcs Canada a plutôt créé la barrière controversée pour faire augmenter les revenus d’un centre d’accueil peu fréquenté.

Les propositions de projet dressant la liste des objectifs de la barrière de 51 m de long et 2 m de hauteur ne mentionnent nulle part la sécurité des visiteurs et indiquent que la clôture de 65 000 $ était nécessaire pour contrôler l’accès au terrain utilisé pour le défilé militaire et la reconstitution historique Tattoo de Signal Hill.

Parcs Canada espérait créer un espace multifonctionnel [...] pour des spectacles et d’autres activités générant des revenus , selon les documents.

Une solution visuellement attrayante

Avant la construction de la barrière, Parcs Canada utilisait une clôture temporaire en plastique pour bloquer l'accès aux spectacles et forcer les touristes à acheter des billets au centre d’accueil, une méthode jugée inefficace par le personnel de l’agence.

Une solution permanente et visuellement attrayante était recherchée, indique un document rédigé en octobre 2017.

Plus de 750 000 personnes par année visitent Signal Hill, mais le centre d'accueil ne reçoit que 12 000 à 15 000 visiteurs , ajoute le même document.

Parcs Canada vend des billets au défilé militaire du Tattoo de Signal Hill. Photo : CBC / Meg Roberts

C’est seulement après que la clôture fut devenue la cible d’attaques sur les réseaux sociaux – un député fédéral l’a qualifié de dégueulasse – que Parcs Canada a commencé à utiliser des arguments de sécurité pour justifier la construction de la barrière.

En entrevue avec Radio-Canada et d’autres médias, le personnel de Parcs Canada a répété à plusieurs reprises que la barrière répondait aux problèmes causés par des automobilistes qui circulaient près du terrain du Tattoo et qui ralentissaient ou s'arrêtaient pendant des spectacles, mettant en danger les piétons.

Des notes de discussion rédigées pour le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, dont la circonscription englobe Signal Hill, ajoutent que le personnel [de Parcs Canada] a rapporté plusieurs quasi-accidents les dernières années, surtout pendant les spectacles du Tattoo de Signal Hill quand la circulation est particulièrement intense .

La barrière réduit le bruit généré par la circulation, ce qui est un problème récurrent pendant des spectacles , ajoute le document.

En juillet dernier, Parcs Canada a préparé une liste de messages clés pour le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O'Regan. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Rien de documenté

Des échanges de courriel consultés par Radio-Canada montrent qu’après avoir cité des années de quasi-accidents pour justifier la clôture dans plusieurs médias, le personnel de communications de Parcs Canada a constaté que ces incidents n’avaient jamais été enregistrés.

Est-ce que nous avons documenté des “incidents” qui justifient que la clôture va nous aider à répondre aux enjeux de sécurité/aux quasi-accidents? demande Natalie Fay, conseillère principale en communications pour Parcs Canada.

Rien de documenté , répond Tom Cromwell, gestionnaire des lieux historiques nationaux basé à Saint-Jean.

La clôture mesurait 51 m de long et presque 2 m de hauteur. Le centre d'accueil du lieu historique national est à gauche. Photo : CBC / Meg Roberts

Pris de court par la polémique

D’autres documents obtenus par Radio-Canada montrent que Parcs Canada ne s’attendait pas à la polémique entourant la clôture, une controverse nommée Fencegate par des Terre-Neuviens sur les réseaux sociaux.

Aucune consultation publique n’avait été menée parce que le personnel jugeait une telle consultation inutile. Un document détaillant les impacts possibles du projet note que bien que tout changement au lieu historique soit observé attentivement et scruté par le public, nous n’anticipons pas que l’ajout de la clôture sera mal accueilli .

Quand la clôture a commencé à semer la discorde sur les médias sociaux, Trevor Swerdfager, vice-président principal des opérations chez Parcs Canada, a opiné dans un courriel : Je ne comprends pas comment nous n’avons pas pensé qu’un projet d’une telle envergure n’allait pas provoquer une réaction .

Une semaine après que la clôture eut été érigée, Catherine McKenna, à l’époque la ministre responsable de Parcs Canada, a décidé de la démanteler. La barrière a été démontée vers 5 h du matin, le 18 juillet, avant que la majorité de la ville ne se réveille.

Catherine McKenna, à l'époque ministre responsable de Parcs Canada, a décidé de démanteler la clôture une semaine après qu'elle eut été érigée. Photo : Radio-Canada

Parcs Canada admet qu’elle a clairement raté la cible

Dans une déclaration, Parcs Canada répète avoir tenté de prendre des mesures proactives pour protéger le public, mais admet qu’elle avoir clairement raté la cible .

Parcs Canada indique que les “quasi-accidents” n’ont pas été documentés , mais assure que la possibilité qu’un incident se produise a été notée pour la première fois en 2015, quand une clôture temporaire a été installée autour du site.

Ces incidents seront documentés à l’interne à l’avenir, affirme-t-elle.

L’agence ajoute qu’elle a déjà doublé les effectifs chargés de surveiller le secteur du terrain du Tattoo pour assurer la sécurité des automobilistes et des piétons.