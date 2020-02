Des petits déjeuners pour les élèves de Schefferville

Tous les vendredis matins avant le son de la cloche, les élèves du primaire et du secondaire de l’école Kanatamat de Matimekush Lac-John, près de Schefferville, se réunissent pour le petit déjeuner.

Les élèves et le personnel de l’école ne sont pas les seuls à participer aux petits déjeuners. Des élus, des parents et des intervenants sociaux et même les agents de la Sûreté du Québec sont invités à partager le repas avec les enfants.

Ce rassemblement hebdomadaire permet de créer des liens de confiance entre les jeunes et les personnes qu’ils côtoient au quotidien, explique la directrice adjointe de l’école, Sylvie-Anne Barbeau.

Des fois après le petit déjeuner, les agents de la SQ vont jouer au basketball ou au soccer avec les jeunes dans le gymnase, dit-elle. Ça leur permet de voir aussi que les policiers ne sont pas seulement là pour faire la loi et l'ordre, mais aussi pour créer des liens avec les jeunes et ça c'est très important.

Les policiers de la Sûreté du Québec participent aussi au déjeuner. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Le directeur de l’école Donat Jean-Pierre ajoute que ce repas permet de montrer aux élèves que toute la communauté est derrière eux pour soutenir et encourager leur réussite.

Il est aussi d’avis que les petits déjeuners permettent de s’assurer que tous les élèves peuvent commencer la journée du bon pied et avec le ventre plein.

L'impact est quand même majeur. Il y a des jeunes qui viennent et le matin ils sont pressés, ils n'ont pas le temps de déjeuner.

Les autres jours de la semaine, des collations sont aussi offertes aux élèves pour s’assurer qu’ils ont l’énergie nécessaire pour apprendre.

Toute la communauté participe à la préparation des petits déjeuners pour les élèves de l'école Kanatamat. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Esprit d’équipe

Ces déjeuners sont aussi bénéfiques pour les enseignants, soutient Sylvie-Anne Barbeau. Les vendredis, des employés de l’école se rassemblent à l’école plus tôt qu’à l’habitude pour préparer le repas des élèves. Ce moment permet de resserrer les liens et de développer un esprit d’équipe.