Aide juridique : les avocats en pratique privée n'iront pas au tribunal lundi

Cette décision s'inscrit dans un long conflit qui oppose l’Association des avocats de la défense du Manitoba et le ministère de la Justice, et qui porte sur la rémunération des avocats de la défense et leur charge de travail.

La présidente de l’association, Gerri Wiebe, espère que le geste des avocats poussera le ministère de la Justice à l’action.

Nous n’obtenons aucun respect de la part du gouvernement. Nos préoccupations ne sont pas traitées de manière raisonnable. Nous ne voyons vraiment aucune solution à ce stade , dit Gerri Wiebe

Plus tôt en janvier, les 150 avocats avaient déjà menacé le gouvernement de suspendre leur travail à moins que le ministère accepte de les rencontrer.

Mais l’issue de la réunion qui a eu lieu lundi dernier entre les deux parties n’a pas satisfait l’association qui affirme que les discussions étaient à sens unique .

À la fin de la journée, le message que nous avons reçu était : attendez, nous ferons quelque chose finalement, mais [...] nous ne garantissons pas que nous répondrons à vos préoccupations , dit Mme Wiebe.

Mme Wiebe soutient que la province a rejeté la demande de l'association, qui voulait que la province se penche sur un récent rapport sur l’aide juridique avant la tenue de la réunion.

Ce rapport rédigé par Allan Finebilt, un avocat qui est aussi ancien directeur de l’Aide juridique au Manitoba et ancien directeur général du Barreau du Manitoba, propose 15 recommandations pour remédier aux problèmes qui opposent les avocats au Ministère.

Entre autres choses, M. Finebilt propose que le conseil de gestion de l’aide juridique soit autorisé à fixer le tarif de l'aide juridique.

L’association rappelle que province paie les avocats du secteur privé qui défendent des personnes n'ayant pas les moyens d’embaucher un avocat. Cependant, le taux de 80 $ de l’heure alloué à ces avocats n’a pas été revu depuis 2008.

Les avocats en pratique privée proposent une solution à long terme au gouvernement. Il lui suggère de financer une augmentation temporaire du tarif, en utilisant un surplus de 1,5 million de dollars du budget de fonctionnement, somme qui devait initialement financer une partie des augmentations de salaire des avocats salariés.

Selon un porte-parole du ministère de la Justice, le gouvernement reconnaît que le rapport rédigé par Allan Finebilt propose un changement assez important de l'Aide juridique au Manitoba.

« Les clients subissent »

L’Association des avocats de la défense du Manitoba dit ne pas pouvoir prédire quelles conséquences le refus de se présenter au tribunal aura sur le système d'Aide juridique dans la province.

Elle précise que les avocats en pratique privée s'occupent de 60 à 70 % du travail global de l’aide juridique, tout en notant que le gouvernement dispose de son propre personnel salarié.

Cependant, Gerri Wiebe affirme que les clients qui bénéficient de ce service et qui attendent que leur affaire soit portée devant les tribunaux seront les plus touchés.

L’impact le plus important sera probablement ressenti par les clients les plus vulnérables qui attendent que des accusations criminelles soient portées contre eux , dit Mme Weibe.

Avec des informations de CBC