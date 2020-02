Des centaines de personnes ont assisté à une cérémonie organisée dimanche à la mémoire de Parisa Eghbalian et sa fille de 9 ans, Reera Esmaeilion, qui ont péri dans l’écrasement d’avion en Iran.

Des vidéos les montrant en train de danser, des anecdotes et d’autres souvenirs ont été échangés par la famille et des proches dimanche lors d’un rassemblement émouvant à Concord, en Ontario, qui a suscité des sourires et des larmes.

Une illustration de Parisa Eghbalian et Reera Esmaeilion, qui ont péri dans l'écrasement d'avion en Iran. Photo : CBC / Yanjun Li

La femme et la fille de Hamed Esmaeilion faisaient partie des 57 Canadiens qui ont perdu la vie lorsque le vol PS752 d'Ukrainian International Airlines a été abattu par l'armée iranienne le 8 janvier, tuant les 176 personnes à bord.

Elles ont été enterrées la semaine dernière au nord de Toronto.

Des centaines de personnes se sont réunies pour honorer Parisa Eghbalian et Reera Esmaeilion lors d'un mémorial à Concord, en Ontario, dimanche. Photo : CBC / Chris Glover

M. Esmaeilion a décrit sa femme qui était dentiste comme une femme merveilleuse , une perfectionniste qu'il apprenait tous les jours et qui constituait un modèle pour leur fille.

La petite était brillante, drôle, intelligente, et parlait couramment l'anglais, le français et le persan. Ses professeurs disaient qu'elle aurait pu être tout ce qu'elle voulait , a ajouté Bahram Esfandiari, un ami de longue date de la famille.

Penser qu’elles sont maintenant parties est un cauchemar , a-t-il confié. On espère toujours que quelqu’un nous réveille .

« Ça me brise le cœur encore et encore d'y penser », confie un ami de la famille, Bahram Esfandiari. Photo : CBC / Yanjun Li

Des questions sans réponse

M. Esmaeilion a remercié les autorités canadiennes pour leur aide lorsqu’il s’efforçait de faire rapatrier les corps de sa femme et de sa fille.

Malgré le réconfort des centaines de personnes venues montrer leur soutien, Hamed Esmaeilion, espèrent obtenir des réponses.

Chère Parisa, chère Reera, peut-être, peut-être, peut-être qu'il pourrait y avoir une lumière qui brille sur mon cœur noir , a déclaré Hamed Esmaeilion.