Ce 54e match visant à couronner l'équipe championne de la NFL attire encore plus d'attention cette année avec la participation de Laurent Duvernay-Tardif.

Des événements sont organisés dans des bars, restaurants et cinémas partout dans la province pour suivre l'affrontement entre les Chiefs de Kansas City, avec qui s'aligne celui qu'il convient d'appeler Dr Duvernay-Tardif, et les 49ers de San Francisco.

À Montréal, plusieurs événements ont commencé tôt en permettant aux amateurs de sport de se mettre rapidement dans l'ambiance avec la diffusion du match du Canadien de Montréal qui s'est terminé par une défaite de 4-3 contre les Blue Jackets de Columbus.

L'un des plus grands rassemblements avait lieu au New City Gas dans le quartier Griffintown. Plusieurs centaines de personnes ont profité de l'imposant écran géant et de l'animation d'Alex Laganière, analyste des parties des Alouettes et ex-joueur des Carabins de l'Université de Montréal.

Plusieurs joueurs des Alouettes étaient présents pour l'occasion, dont le centre-arrière Christophe Normand qui était impressionné par l'ambiance. Il espère que la visibilité qu'apporte LDT au football puisse donner une image positive du sport.

Tous les médias en parlent, c'est sûr que c'est bon. Avec tout le négatif qui s'est dit sur le football dans les dernières années, tant mieux s'il peut amener plus de jeunes à vouloir jouer , a-t-il mentionné.

Le New City Gas, à Montréal, affichait fièrement son appui aux Chiefs de Laurent Duvernay-Tardif. Photo : Radio-Canada / Jacaudrey Charbonneau

Son coéquipier Tony Washington qui joue un peu le même rôle que Duvernay-Tardif, mais sur la ligne offensive des Alouettes, n'avait rien à redire de la performance du Québécois à la mi-temps.

Je l'ai regardé, il fait très bien ce soir , a observé l'imposant athlète. Le parcours de LDT l'a aussi étonné.

C'est un talent pur. Au football, tout dépend souvent de qui tu connais et d'où tu as joué dans le passé. Lui, personne ne le connaissait et il a atteint la NFL. C'est du pur talent , a décrit le joueur américain.

Environ une heure avant le botté d'envoi, l'ambiance était encore tranquille au pub Ye Olde Orchard, où des étudiants de l'Université McGill, alma mater de LDT , s'étaient donné rendez-vous.

À quelques coins de rue, à la Cage aux sports du Complexe Desjardins, on affichait déjà complet. Un imposant groupe occupait d'ailleurs une bonne partie du restaurant. Impossible de manquer Antoine Daudelin qui arborait fièrement une coiffe de plumes en appui aux Chiefs.

Ce n'est pas mon équipe habituellement, mais j'aime ce que dégage l'organisation et avec la présence de Laurent Duvernay-Tardif, c'était facile de les appuyer , a expliqué le partisan des Jets de New York.

Un autre membre du groupe, Robert Zdun, espérait lui aussi une bonne performance des Chiefs du quart-arrière Patrick Mahomes.

Ils sont passés proches l'an dernier, alors ce serait le fun qu'ils gagnent cette année. Pour Laurent et pour Mahomes , a mentionné celui qui regarde le Super Bowl avec d'anciens coéquipiers de football depuis une dizaine d'années. Bien que la faveur populaire se range derrière les Chiefs, certains arboraient fièrement le rouge des Niners de San Francisco.

Pour Dom Dumouchel, la présence d'un Québécois est intéressante, mais pas question de laisser tomber son équipe lors du plus grand match de l'année.

Il portait d'ailleurs un chandail avec l'écusson du Super Bowl XLVII, où les 49ers avaient subi la défaite.

L'an dernier, selon les données compilées par Numeris, 981 000 téléspectateurs québécois avaient regardé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre battre les Rams de Los Angeles pour remporter le Super Bowl 2019.