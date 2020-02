Les piétons de Gatineau encore découragés devant les trottoirs glacés

Les citoyens de Gatineau ont logé 130 plaintes au Centre d'appels non urgents 311 depuis le mois de novembre. C'est 16 de plus que l'an dernier à pareille date et 46 de moins que pour le début de 2018.

Plusieurs citoyens ont du mal à se déplacer sur les trottoirs de leurs quartiers, comme l'a constaté le retraité Jacques Bisson.

C'est loin d'être parfait. On ne se promène pas sur un trottoir, au mieux on se promène sur la glace , a-t-il commenté.

M. Bisson promène sa chienne, nommée Chana, tous les jours dans son quartier.

Jacques Bisson est d'avis qu'il faut porter des crampons pour profiter pleinement de l'hiver. Photo : Radio-Canada

En janvier 2018, il est tombé sur un trottoir mal déglacé. La Ville de Gatineau a dû lui verser 10 000 $ à la suite d'une poursuite, puisque le Tribunal a conclu à la négligence des employés responsable du déneigement.

Aujourd'hui, il constate une légère amélioration de la qualité du déglaçage.

Cette année, jusqu'à maintenant, ce n’est pas si mal. Sauf que des fois ils passent avant la charrue. Comme ce trottoir, ils sont passés, puis la charrue est passée et a tout enterré le trottoir. C'est resté de même deux ou trois jours , a-t-il précisé.

Il n'est pas seul à trouver que le déneigement des trottoirs de Gatineau n'est toujours pas à la hauteur.

Il y a deux ans, je me suis cassé la jambe. Je sais que ça ne peut pas être idéal, mais ça pourrait être beaucoup mieux , a dit Ljubica Lazarevic.

C’est encore épouvantable. Il faut marcher dans la rue pour marcher de façon sécuritaire , a quant à lui affirmé Carl Bellemare.

La conseillère Louise Boudrias estime que les trottoirs glacés de Gatineau causent bien des ennuis aux citoyens. Photo : Radio-Canada

La conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, rappelle que les employés de la Ville doivent aussi composer avec les conditions météo qui changent d'une année à l'autre.

C'est certain qu'il faut évaluer le genre d'hiver que nous avons. Cette année, ça a été difficile, parce qu'on a eu des redoux assez importants et, après, il y a eu de grands froids. Ça fait en sorte que ça glace et c'est plus difficile à entretenir , a-t-elle fait valoir.

Mme Boudrias a l’intention de demander un état de situation au cours des prochains jours.

De son côté, la Ville de Gatineau assure qu'elle procède régulièrement à l'épandage d'un mélange de sel et de pierre.

Avec les informations de Boris Proulx