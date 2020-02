Daniel Cournoyer fait le bilan du festival Flying Canoë Volant

Le festival Flying Canoë Volant s’est terminé samedi à la Cité francophone à Edmonton. Alors que l’équipe s’affaire à tout ranger, le directeur de l’événement Daniel Cournoyer revient sur ces trois jours d’activités bien remplis. Entrevue avec l'instigateur d'un festival qui prend de plus en plus d'ampleur.

Certaines réponses de cette entrevue ont pu être adaptées pour en favoriser la lisibilité.

Comment se sent-on au lendemain du festival Flying Canoë Volant?

On se sent bien. Si je me fie à ce qu’on voit sur les réseaux sociaux, je peux dire que les gens sont ravis surtout pour ce qui est des courses de canoë. On sent l’élan qu'elles ont suscité.

Le campement métis était trois fois plus grand qu’auparavant. On avait une excellente programmation avec, par exemple, MJ Belcourt Moses qui est notre artiste autochtone en résidence. C'était formidable.

Ce festival grandit chaque année en popularité, mais aussi dans la qualité de ses productions et dans la variété des artistes participants. Photo : Radio-Canada / Dominic Brassard

Qu’est-ce que vous retenez de cet événement pour la communauté francophone?

Je retiens ce mélange de cultures entre fondateurs et minoritaires qui se rassemblent dans le Grand Edmonton. On partage la fierté de notre culture. Notre esprit voyageur est à la une, les gens sont là et on aime ça.

Je pense que c’est notre événement phare, une vitrine pour notre francophonie qui est en train de s’épanouir et de se rendre accessible.

Je pense que les gens trouvent que c’est juste très canadien notre événement. Daniel Cournoyer, directeur de la Cité francophone

Le 8e festival Flying Canoë Volant s'est déroulé du 30 janvier au 1er février 2020 dans le quartier francophone d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marie Chabot-Johnson

Pour voir l'entrevue de Daniel Cournoyer :

Vous espériez près de 50 000 festivaliers, pensez-vous que ce nombre a été atteint?

Oh oui! j'en suis sûr. Même qu'on arrive à un stade où on manque d’espace. Par exemple, le cabaret est trop petit. Samedi soir, il y a avait une file d’attente pour que les gens puissent entrer parce qu’on avait atteint la capacité maximale.

Qui sait? Il y aura peut-être une année où on sera obligé de mettre une immense tente soit au campus Saint-Jean ou ailleurs.

Des personnes réunies autour d'un feu dans le ravin Mill Creek, au Flying Canoë Volant. Photo : Radio-Canada / Allen Jacobson

Qu’avez-vous trouvé le plus difficile durant les trois jours d'activité?

Sur le plan quotidien, quand on a de la pluie le jour du festival, il faut surtout miser sur la sécurité des participants. Je pense que les sentiers dans le ravin Mill Creek se sont très bien déroulés. On n’a pas eu d’incidents majeurs ou même mineurs, ce qui est quand même incroyable.

Tout cela, ce sont des choses qui nous préoccupent. L’an dernier, c’était un froid intense à -29 degrés. Cette année, on parle de zéro, de -4 degrés, durant la nuit. Le festival d’hiver, c’est toujours en mouvement et le froid ajoute tout un autre élément.

Le festival Flying Canoë Volant s'est terminé le 2 février. Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce qui a été le plus grand défi en 2020?

Tout se joue vraiment sur le financement. Il ne faut pas oublier que le Festival Canoë Volant est un événement gratuit. Il faut qu’on trouve des moyens pour générer nos propres revenus.

Il faut dire que le festival est maintenant un travail qui s’étend sur toute l’année. Dans les prochains mois, on retombe dans les demandes de subventions pour aller chercher notre financement.

Malgré le succès qu’on a, je sais qu’on aura des défis à relever dans le futur et je ne m’en plains pas du tout, car cela fait partie de la « game ».

Des employés du festival creusent les tranchées qui serviront aux courses de canoë. Photo : Radio-Canada

Quel bilan faites-vous du festival Flying Canoë Volant ?

Oh boy! Bilan : fatigué, équipe fatiguée. On a le feu qui brûle à l’intérieur de nous et on pense déjà à l’année prochaine, mais on va laisser la poussière redescendre et on verra de là.

Si vous deviez résumer le festival en quelques mots, quels seraient-ils?

En quelque mots, ce serait « quoi dire », dans le sens que c'était merveilleux. Le fait qu’il y ait autant de gens me fait chaud au coeur et c’était cela l’objectif.