Risque de pénurie d’engrais dans les prairies

Une large portion de prairies canadiennes et américaines pourrait subir une pénurie d’engrais au printemps selon des spécialistes. C’est la conséquence du temps particulièrement humide de l’automne 2019.

Entre les pluies diluviennes et une neige précoce, de nombreux fermiers n’ont pas pu répandre d’engrais. La moisson a été tardive et certaines cultures n’ont toujours pas été récoltées.

Ça a commencé avec des pluies au mois de septembre. Ici à Saint-Jean [au sud de Winnipeg], on a reçu presque 40 centimètres de pluie au mois de septembre et d’octobre, ce qui nous a empêchés de faire nos travaux dans les champs en automne , indique l’agronome et propriété de la firme Antara, Brunel Sabourin.

Ça l'a aussi causé des délais dans la moisson. Par le temps qu'on ait fini de moissonner le soya et le maïs, la neige est arrivée de bonne heure , poursuit-il.

Dans cette région de l’Amérique du Nord, les fermiers ont l’habitude d'épandre de l’engrais à l’automne et au printemps à parts égales.

Presque tout l'ouest du Canada et le nord central des États-Unis n'ont pas eu la chance de mettre l'engrais cet automne alors ça veut dire qu'il faut tout mettre au printemps. On va potentiellement avoir des problèmes de logistique , indique Brunel Sabourin.

Blocages logistiques

Le chroniqueur du magazine Farm Futures et analyste de longue date des marchés agricoles, Bryce Knorr, suit le marché de l’engrais du nord central des États-Unis avec un intérêt particulier.

Nous avons une situation inhabituelle. Les prix de l’engrais sont à leur plus bas dans les 10 ou 15 dernières années. Le défi c’est de transporter l’engrais au marché international, où les fermiers en ont vraiment besoin. Ça a été un défi au cours des deux dernières années en raison de conditions météorologiques inhabituelles , dit-il.

Selon lui, une forte hausse de la demande au printemps crée de l’engorgement dans le réseau de distribution de l’engrais. Une importante part de l’engrais utilisé dans le nord des États-Unis, et dans l’Ouest canadien provient de l’étranger ou de l’extrémité sud des États-Unis.

L’engrais remonte donc le Mississippi en barges, avant d’être acheminé vers des entrepôts en train ou en camion.

Le fleuve Mississippi et le golfe du Mexique, près de La Nouvelle-Orléans Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Le pipeline a beaucoup de goulots d'étranglement, fait valoir M. Knorr. Le Mississippi est à des niveaux d’eau élevés, et bien sûr il est gelé dans les états du nord jusqu’en avril .

Il ajoute que des inondations ont notamment détruit des chemins de fer au Nebraska, et il semble aussi qu’il y ait un manque de camions pour transporter l’engrais .

Brunel Sabourin tient à souligner que ce réseau supporte difficilement une hausse soudaine de la demande.

Ils vont remplir leurs entrepôts en été pour les fermiers qui appliquent l'engrais à l’automne, et ensuite les remplir pendant l’hiver pour les fermiers qui appliquent l’engrais au printemps. Si tout est fait au printemps, ça devient un problème , note-t-il.

Des conséquences pour les fermiers

L’agronome estime que seulement 10 à 20 % des agriculteurs avec lesquels il fait affaire ont pu acheter et entreposer de l’engrais à l’automne. Dans le cas d’une inondation printanière, les derniers à pouvoir répandre leur engrais pourraient se buter à des entrepôts vides.

Une pénurie d’engrais peut avoir de nombreux impacts du côté des producteurs, indique Bryce Knorr. Ils pourraient décider de changer les semences dans leurs champs, éliminant du maïs, par exemple, puisqu’il est friand d’azote, un élément de base de nombreux engrais. Les semailles peuvent aussi être retardées, et les rendements des cultures seront forcément plus bas.

Si de telles conséquences peuvent coûter cher aux fermiers, il est peu probable que le consommateur sente l’impact d’une pénurie d’engrais dans les prix de produits tels que le pain ou la viande, en vertu des nombreuses étapes de transformation entre la récolte et le produit consommé.