Des passagers des Îles-de-la-Madeleine cloués à Québec

Une dizaine de passagers ont décollé de Montréal vers Québec avec quelques minutes de retard en raison d’un problème de dégivrage, explique Janette Cormier, qui a pris place à bord de l’appareil avec son mari.

Une fois devant la porte d'embarquement à l’aéroport Jean-Lesage, ils ont constaté que l’avion avait déjà décollé. On est arrivés au comptoir d’Air Canada et il n’y avait plus de place pour ce soir, il n’y avait plus de place pour demain matin, ça allait à mardi [...] et là on nous a dit qu’ils ne remboursent rien, que c’était à nos frais , déplore-t-elle.

Le vol, qui avait une escale à Gaspé, est arrivé aux Îles-de-la-Madeleine en début d'après-midi.

Le couple a finalement trouvé un vol pour lundi matin, mais tous les passagers n'ont pas été aussi chanceux. Certains voyageurs devront dormir deux nuits dans la capitale.

Je trouve que c’est un flagrant manque de respect pour les passagers , souligne Mme Cormier.

Elle ne comprend pas pourquoi Air Canada n’a pas attendu la dizaine de passagers. Il paraît que sur le vol qui partait vers les Îles, il y avait 12 passagers, et ils pouvaient en prendre une cinquantaine , fait-elle savoir.

Un problème de correspondance

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, ne comprend pas pourquoi les passagers ont été laissés à eux-mêmes alors que la responsabilité du retard incombe à la compagnie aérienne.

Il était d'ailleurs a l'aéroport de Québec lorsque les passagers ont appris la nouvelle, mais le député ne voyageait pas avec Air Canada.

Selon lui, ce problème serait lié à la mise en place d’un nouveau système informatique qui segmente les vols.

Plutôt qu’avoir des escales, ce sont des vols séparés, avec un nouveau numéro pour chaque tronçon de vol, et ça, c’est, semblerait-il un problème informatique , explique-t-il.

On a de la difficulté à comprendre pourquoi Air Canada ne coordonne pas ses vols de façon à pouvoir favoriser la correspondance entre Montréal - Québec - Gaspé - les Îles. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine