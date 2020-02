Plus de femmes coursent en traîneaux à chiens

Sur le parcours d'environ dix kilomètres, près de la moitié des équipes sont menées par des femmes. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui a remporté la compétition du Défi Mauricie.

Souvent, on est moins lourdes. Donc, dans la catégorie six chiens, six miles, on est peut-être un peu avantagé de faire cette catégorie, souligne la gagnante de l’épreuve, Cathy Rivest.

Elle estime toutefois que ce n'est pas le genre qui fait le meneur de chiens.

Je pense que c'est plus la personnalité qui va apporter quelque chose. Les chiens le font par amour pour toi après , croit-elle.

Le doyen et président de la course remarque, pour sa part, une différence d'approche.

Les filles prennent ça, comme les filles qui ont des chevaux, elles les flattent, les brossent. Nous, les gars, on est un peu plus froid , s’exclame le président Défi Mauricie et maire de Saint-Luc-de-Vincennes, Jean-Claude Milot.

Par ailleurs, toutes les conditions étaient réunies pour une course enlevante.

C'était l'idéal. Il ne fait pas froid pour les spectateurs. La piste était très belle. C'était fameux , estime M. Milot.

L'occasion parfaite pour découvrir le sport.

Une belle découverte et des chiens, les chiens sont magnifiques! C'est pas ce qu'on est habitué de voir, c'est pas du Walt Disney ,souligne une spectatrice, Nancy Roy.

Les courses sont aussi de plus en plus populaires auprès des jeunes, de quoi assurer une relève.

D'après un reportage de Pascal Langlois