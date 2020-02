L'actualité qui a marqué le week-end

Les Philippines ont signalé le premier décès en dehors de la Chine d'une personne atteinte du coronavirus, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Photo : Reuters

Un premier mort du coronavirus à l'extérieur de la Chine

La nouvelle épidémie, qui a probablement pris naissance dans un marché de la ville de Wuhan, en Chine, tue maintenant à l'extérieur des frontières du pays. Les Philippines ont recensé un premier décès sur leur territoire. Les autorités chinoises ont indiqué dimanche que le bilan de la contagion s'établissait à 360 morts et plus de 13 000 infections.

Un officier de police monte la garde près de la scène où un homme a été abattu par la police le 2 février 2020 à Londres. Photo : Getty Images / Hollie Adams

Nouvel attentat à Londres

La capitale britannique est de nouveau sous le choc, dimanche, alors qu'un individu armé d'une arme blanche s'en est pris à trois personnes avant d'être abattu par la police. Selon les autorités, le suspect avait déjà été condamné à l'emprisonnement pour un acte terroriste et il était sous surveillance policière.

Agnès Maltais a annoncé samedi les nouvelles règles de la course à la chefferie du PQ. Photo : Radio-Canada

Élection à la chefferie ouverte au PQ

Le Parti québécois souhaite intéresser les non-membres de la formation politique dans le cadre de la nouvelle course à la chefferie. Ces sympathisants pourront ainsi voter pour un ou une candidat(e) à la chefferie, moyennant une contribution de 5 $. La formation politique se trouvera un ou une nouvelle dirigeante le 19 juin.

Mary Higgins Clark à Cannes, en France, en 2001 Photo : Reuters / Eric Gaillard

La reine du suspense n'est plus

L'écrivaine Mary Higgins Clark, célèbre pour ses romans policiers et ses récits à suspense, est décédée vendredi à l'âge de 92 ans. Avec plus de 50 best-sellers, l'auteure a écoulé plus de 100 millions d'exemplaires de ses livres, en plus de voir plusieurs de ses oeuvres être adaptées au cinéma ou à la télévision.

Roger D. Landry a été éditeur de La Presse pendant 20 ans, soit jusqu'en 2000. Photo : Courtoisie / La Presse

La Presse perd son ancien éditeur

Roger Landry, qui fut notamment président et éditeur du journal La Presse pendant 20 ans, soit jusqu'en 2000, est mort à l'âge de 86 ans. Il a également oeuvré en tant que chef de cabinet de l'ex-maire de Trois-Rivières, Yves Levesque, jusqu'en 2018. M. Landry a contribué à la création de la mascotte Youppi, entre autres réalisations. Roger Landry a par ailleurs été récompensé par plusieurs prix et distinctions, notamment pour ses accomplissements philanthropiques.

Les véhicules de la police de Toronto sont stationnés devant l'immeuble de copropriétés où les coups de feu ont été tirés vendredi soir. Photo : CBC / Martin Trainor

Trois morts dans une fusillade à Toronto

La capitale ontarienne a de nouveau été endeuillée par une fusillade, vendredi. Le drame survenu dans un logement loué sur la plateforme Airbnb a fait trois morts et deux blessés. L'an dernier, 492 fusillades ont été recensées à Toronto, pour un total de 44 morts.

Novak Djokovic a remporté un 17e titre en carrière dans un tournoi majeur. Photo : Getty Images / John Donegan

Djokovic couronné pour la 17e fois, Kenin surprend

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic a aisément remporté les internationaux d'Australie, dimanche, mettant du même coup la main sur son 17e titre de grand chelem. Chez les femmes, c'est l'Américaine Sofia Kenin, classée 15e tête de série, qui a triomphé lors de ce même tournoi, obtenant son premier titre majeur en carrière.

Bonne semaine!