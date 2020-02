Des milliers d'élus municipaux sont réunis pour un congrès à Regina

C’est sous le thème du développement durable que le congrès de 2020 s’amorce dimanche. À partir de conférences, de réseautage et de formations, les conseillers municipaux pourront en apprendre davantage sur l’énergie propre et les villes intelligentes, notamment.

L’événement est aussi un précieux moment d’échange entre élus, note Jean Marc Nadeau, le directeur général de la SUMA.

« On espère qu’ils prendront toutes les opportunités d’apprendre, mais aussi de parler avec d’autres élus municipaux pour qu’ils puissent partager des expériences. Peut-être qu’ils vont trouver des solutions à un problème qu’ils ont dans leur communauté », explique-t-il.

Le congrès permet aussi d’ouvrir le dialogue avec le gouvernement provincial. Une discussion ainsi qu’une période de questions avec le premier ministre Scott Moe et certains de ses ministres sont prévues.

Jean Marc Nadeau reconnaît que « c’est très difficile » pour les communautés rurales d’avoir accès au premier ministre. « Nous, on leur donne cette opportunité-là », souligne-t-il.

Au menu du congrès : des séances d’information sur les cyberattaques, un enjeu de taille pour les municipalités.

Nos communautés doivent toutes avoir des ordinateurs et des pages internet et elles ont des informations sur leurs citoyens qu’elles doivent protéger, et nous, on est ici pour s’assurer qu’elles protègent l’information correctement.

Jean Marc Nadeau, chef de l'administration de la SUMA