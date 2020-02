Jeux du Québec: Témiscaming prendra la relève de Malartic en 2021

La prochaine ville hôte des compétitions régionales a été annoncée dimanche, alors que prenait fin la 37e finale, à Malartic.

Pour le maire de Témiscaming, Yves Ouellet, le défi promet d'être grand pour cette communauté qui fêtera aussi son 100e anniversaire en 2021.

C’est un gros défi, mais on a déjà un comité qui s’est mis en place. On a les installations qu’il faut, on est assez bien équipés de ce côté-là. Le plus gros défi sera de rassembler des bénévoles, mais en le sachant d’avance, on va travailler là-dessus , souligne-t-il

Le maire Ouellet ajoute espère que le 100e et les Jeux du Québec contribueront à mieux faire connaître la municipalité de Témiscaming.

Il y’a beaucoup de gens qui passent par chez nous pour aller en Ontario et qui ne réalisent pas qu’on est là. Avec ces deux événements, on va être capables de faire des choses qui vont nous mettre plus en évidence , espère-t-il.

Bilan positif

Du côté de Malartic, on trace un bilan positif de cette 37e édition, qui aura mobilisé la communauté.

On est très heureux de tout ce qui s’est passé. On a rassemblé 300 bénévoles, 1250 athlètes et 250 accompagnateurs. C’est un succès sur toute la ligne au niveau de la participation. L’organisation s’est aussi très bien déroulée en général. On a mobilisé un Malarticois sur 10 comme bénévole. C’est un succès et on leur dit merci , affirme le coordonnateur Pierre Dupuis.

Mérites Julien et Babin

Par ailleurs, le comité régional des Jeux du Québec a profité de cette Finale régionale pour décerner les Mérites Denyse-Julien et Jean-Claude Babin, pour des athlètes et des bénévoles marquants de l’histoire de Jeux dans la région.

Les hockeyeurs valdoriens Samuel Henley et Janique Duval, ainsi que le karatéka malarticois Thiéry Aubin ont ainsi été honorés, tout comme les bénévoles Robert Paquin, Geneviève Dupuis et Suzanne Girard.

Outre ces prix, des bourses de 300 $ à 1800 $ ont aussi été remises à 14 athlètes considérés comme des espoirs provinces.