Une course de ski de fond pour la recherche sur le cancer

Plusieurs dizaines de personnes ont pris part à une course de ski de fond au parc Kivi, à Sudbury, dimanche, pour soutenir la recherche sur le cancer.

Cet événement, qui en est à sa quatrième année, servait de collecte de fonds pour la Fondation du Nord en cancérologie.

Cette initiative est née d’un partenariat entre le centre de recherche basé à Sudbury et la fondation du parc Kivi, l’organisme à but non lucratif qui gère le parc.

Le terrain du parc Kivi était utilisé de façon informelle longtemps avant qu'il ne soit aménagé. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Il s’agissait également de la première fin de semaine où l’entrée du populaire parc extérieur est devenue payante. L’entrée était gratuite depuis plusieurs années.

Ce changement de formule est dû aux coûts d’entretien élevés, explique la directrice de la fondation du parc Kivi, Kerry Lamarche.

Nous ne sommes pas un organisme public, alors nous devons faire payer pour pouvoir fonctionner. Kerry Lamarche, directrice de la fondation du parc Kivi

Le prix d'un billet pour la journée s'élève à 9 $, tandis qu'un laissez-passer annuel coûte 100 $.

Certains se sont insurgés contre ces tarifs, citant le fait que l’aménagement du parc était un don fait à la Ville par la philanthrope sudburoise, Lily Fielding.

À lire aussi : L’instauration imminente de droits d’entrée au parc Kivi soulève les passions

Plusieurs usagers rencontrés dimanche tempèrent toutefois, citant la qualité des installations du parc Kivi.

Si on veut utiliser ces installations, il faut payer pour! Et puis, c’est pas cher, ça vaut la peine, dit Guy Robineau, qui vient au parc depuis deux ans.

J’ai acheté un laissez-passer ce matin parce que j’avais l’impression que c’était un vrai cadeau d’utiliser le parc gratuitement depuis toutes ces années, lance Laura Stanyon. Et puis, je veux appuyer ce beau centre!

Les bénévoles du parc Kivi entretiennent également des pistes de vélo de montagne l'été. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Un fonds d’accessibilité a également été créé afin d’aider les moins nantis à pouvoir acheter un laissez-passer.

Plus de 33 000 $ se retrouvent dans ces coffres à ce jour.