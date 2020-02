Les moyens de pression des enseignants prévus cette semaine en Ontario

Les trois plus grands syndicats d'enseignants et de travailleurs en éducation de l'Ontario prévoient des grèves qui toucheront certains ou tous les conseils scolaires de la province cette semaine.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) et l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA) mènent des débrayages à l'échelle de la province et poursuivent les grèves tournantes.

Lundi 3 février

La FEEO, représente 83 000 enseignants et professionnels de l’éducation du système public anglais, organisera des débrayages dans les conseils scolaires de Bluewater, Grand Érié, Halton, Ontario North East, Renfrew County, Superior Greenstone et Trillium Lakelands.

Mardi 4 février

La FEESO, qui représente 60 000 membres, principalement des enseignantes et enseignants des écoles secondaires du système scolaire public anglais, organisera des débrayages dans 10 conseils scolaires, dont le conseil scolaire de York.

Les membres du syndicat travaillant pour le Conseil scolaire catholique MonAvenir et le Conseil scolaire Viamonde participeront également à un retrait complet des services dans certaines écoles.

La FEEO organisera des débrayages dans 10 autres conseils scolaires, dont celui de la région de Durham, du district de Peel et d’Upper Grand District.

Les écoles de l’OECTA seront fermées et tous les enseignants seront en grève d'un jour dans la province.

Mercredi 5 février

Les membres de la FEEO de neuf conseils à l'extérieur du Grand Toronto ne travailleront pas (Kawartha Pine Ridge, Keewatin-Patricia, Lakehead, Near North, Ottawa-Carleton, Penetanguishene Protestant Separate, Rainy River, Simcoe County, Upper Canada et le Centre de traitement pour enfants d'Ottawa).

Jeudi 6 février

La FEEO organisera une grève d'un jour fermant toutes les écoles élémentaires publiques anglophones de l'Ontario.

Vendredi 7 février

Les membres de la FEEO de neuf conseils, dont le conseil scolaire du district de Toronto, de la région York et de Hamilton-Wentworth, ne travailleront pas.

Intensification des moyens de pression

Les syndicats d'enseignants de l'Ontario intensifient leurs moyens de pression alors qu'ils ne s'entendent pas avec le ministère de l'Éducation dans le cadre des négociations contractuelles.

Les syndicats sont notamment opposés à l'augmentation de la taille des classes et aux exigences obligatoires en matière d'apprentissage en ligne imposées par le gouvernement.

Le gouvernement a annoncé en mars dernier que la taille moyenne des classes du secondaire passerait de 22 à 28 et que quatre cours en ligne seraient obligatoires pour l'obtention du diplôme.

Depuis, la province a réduit l'augmentation de la taille des classes à une moyenne de 25 élèves et propose finalement deux cours en ligne, mais les syndicats disent que ce n'est pas suffisant.

Les syndicats demandent par ailleurs des augmentations de salaire d'environ 2 % pour faire face à l'inflation, mais le gouvernement a adopté l'année dernière une loi qui limite les augmentations de salaire pour tous les travailleurs du secteur public à 1 % pendant trois ans.

Les syndicats d'enseignants et plusieurs autres s'y opposent devant les tribunaux, arguant qu'il porte atteinte aux droits de négociation collective.