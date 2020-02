Roger D. Landry, une vie à briller dans l'ombre

Le décès subit de l'homme de 86 ans, samedi, a surpris et attristé plusieurs amis et proches collaborateurs. L'historien François Roy a travaillé plusieurs années avec lui à l'Hôtel de Ville de Trois-Rivières.

Il aurait pu faire de la politique, mais il n'en a jamais fait. Par contre, il a connu beaucoup de politiciens. Dans sa carrière, il a travaillé pour la famille Bronfman, pour les Desmarais, pour le maire de Trois-Rivières. C'était vraiment un homme d'influence. Il avait accès aux puissants, aux gens de pouvoir , relate-t-il.

À Trois-Rivières, il est rapidement devenu le bras droit de l’ancien maire Yves Lévesque à titre de chef de cabinet.

Chaque fois que quelqu’un venait dans mon bureau pour une réunion, les gens disaient :" Monsieur Landry, vous avez eu un parcours extraordinaire!" C'est là que je me suis rendu compte que mon chef de cabinet, je n'avais pas engagé n'importe qui , estime l'ancien maire de Trois-Rivières.

À l’Hôtel de Ville, sa grande expérience a permis d’éviter quelques tempêtes.

Il avait une façon unique d’analyser les choses. Il savait comment répondre aux questions, faire face à l’adversité et trouver des solutions sans jamais paniquer. Il avait un calme légendaire , se rappelle l'ex-porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

À la fin des années 1970, Roger D. Landry était vice-président de l'équipe de baseball les Expos de Montréal. Il contribue à créé Youppi, la célèbre mascotte qui a aujourd'hui joint les rangs des Canadiens de Montréal. À son arrivée en Mauricie, il n'avait pas perdu son amour du baseball. Il est devenu conseiller, puis ambassadeur des Aigles de Trois-Rivières.

Il nous a donné beaucoup de commentaires très constructifs. C'est une lourde perde pour la communauté , estime le directeur général de l'équipe, René Martin.

Il tenait aussi à faire venir une équipe de hockey professionnelle dans le nouveau Colisée de Trois-Rivières.

C'est un dossier très politique. Avoir quelqu'un qui connait la politique, ça nous a vraiment aidés à avoir des bases solides. Sa sagesse et mon côté plus jeune et fougueux, ça faisait une belle équipe , souligne son ami et partenaire d'affaires, Marc-André Bergeron.

D'après un reportage de Jonathan Roberge