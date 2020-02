Les députés péquistes dans l'Est espèrent beaucoup de la course à la chefferie

Est-ce que la course à la direction du Parti québécois, qui s’est ouverte samedi, se fera rassembleuse pour les sympathisants et les électeurs de la province? C’est ce que souhaitent des députés péquistes de l’Est-du-Québec. En permettant à des non-membres de participer à l’élection de son prochain chef, le Parti québécois (PQ) espère notamment susciter l’intérêt des jeunes, qui sont peu portés à devenir membres de partis politique.

Aujourd’hui, dans plusieurs organisations, et pas seulement au Parti québécois, les gens hésitent à devenir membres, à se fidéliser à quelque chose, croit le député de Rimouski, Harold Lebel. Ils sont prêts à participer à un mouvement, mais acheter une carte de membre, c’est un geste qui est différent.

Lors du dévoilement des règles encadrant la course à la direction du parti, la formation souverainiste a ainsi annoncé que, pour la première fois de son histoire, il serait possible de participer au vote sans devenir membre du parti, moyennant une contribution de 5 $.

Harold Lebel entouré de ses partisans Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Les sympathisants devront également adhérer aux valeurs, aux principes et au projet de pays du PQParti québécois , précise le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

Il faut ouvrir les portes à l’ensemble des Québécois qui ont aussi cet objectif-là et qui, dans certains cas, auraient peut-être perdu espoir, dit-il. L’idée est de susciter l’adhésion, le rassemblement. Par le choix d’un chef, les gens vont s’intéresser à la course et, espère-t-on, suivre le mouvement une fois qu’on aura une direction solide.

Intéresser la jeunesse

Le chef intérimaire du PQParti québécois et député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, espère de son côté que cette course suscitera l’intérêt des jeunes de la province. S’il y a un enjeu qui, quant à moi, est important à l’échelle québécoise, c’est d’intéresser la jeunesse à la politique, affirme-t-il. Ça va être un des défis de la course, d’intéresser les jeunes à la politique et au Parti québécois, au grand projet d’indépendance du Québec.

Le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, participait aux débats dimanche lors du congrès de refondation du parti. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L’ouverture du vote aux non-membres pourrait être une façon d’y arriver, croient plusieurs élus péquistes. Le membership auprès des jeunes est plus difficile , explique le député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

Une façon d’intéresser les jeunes à la politique, c’est de faire un premier pas, de s’intéresser aux débats. Quoi de mieux qu’une course à la chefferie pour participer aux débats, soumettre ses idées et à la fin, voter pour celui ou celle qui porte le mieux ces idées-là? Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Parler pour toutes les régions du Québec

Depuis l’élection de 2018, presque tous les élus du PQParti québécois à l’Assemblée nationale représentent une circonscription de l’Est-du-Québec. En effet, sur neuf députés péquistes, sept ont été élus sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent.

Les députés du Parti québécois, lors de l'assermentation. Depuis, Catherine Fournier a quitté l'organisation. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

D’après plusieurs d’entre eux, il sera donc important que le successeur de Jean-François Lisée réussisse à rejoindre l’ensemble de la population. C’est sûr que les candidats devront se préoccuper de ce qui se passe dans l’Est, les députés sont là, souligne Harold Lebel. Mais ils devront aussi être dans toutes les autres régions. Aux prochaines élections, il nous faudra des députés plus que dans l’Est.

Le prochain chef devra parler pour toutes les régions du Québec , ajoute Martin Ouellet.

Ce dernier soutient aussi que celui ou celle qui se retrouvera à la tête du PQ Parti québécois devra présenter un parti dont les objectifs et les valeurs sont clairement définis.

En 2018, on a eu un message clair des Québécois et des Québécoises, rappelle le député de René-Lévesque. On s’est beaucoup éparpillés dans les trois, quatre dernières années. On a eu deux chefs intérimaires et deux chefs au Parti québécois. Évidemment, les gens nous ont cherchés et nous aussi on s’est cherché un peu. Le défi du prochain chef sera de recentrer le Parti québécois sur ses valeurs.

Martin Ouellet aux dernières élections Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Je pense que le chef doit être convaincu de la valeur du projet de pays pour le Québec, ajoute Joël Arseneau. Il doit être un militant dans l’âme, être près de la base et pouvoir rassembler et susciter l’adhésion au Parti québécois pour les années à venir.

Pour l’instant, trois candidats ont déclaré qu’ils feraient partie de la course, soit le député de Jonquière Sylvain Gaudreault, l'avocat Paul St-Pierre-Plamondon et l'historien Frédéric Bastien. L'avocat en immigration Stéphane Handfield et l’humoriste Guy National songent également à se lancer.

Le vote aura lieu le 19 juin.