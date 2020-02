L’art de la différence, selon l'artiste Alix Parisien

Sur un fond sonore de nouvelles sportives, l’artiste de l’Outaouais de style primitif s'installe et laisse aller son imagination afin de concocter des toiles représentant la nature, les animaux et les oiseaux dans leur habitat naturel.

Les oiseaux sont drôles, beaux et pleins de couleurs , a expliqué l’artiste.

Quand j'ai moins d'amis, je commence à peindre et ça me détend. Alix Parisien, artiste peintre

Les catastrophes naturelles et la pollution la touchent beaucoup, mais elles l'inspirent aussi.

Pour moi, c'est important de partager. De partager et de garder la nature propre. C’est qu'il y a des animaux dans l'eau, donc c'est plus affecté pour les animaux marins. En plus, je peins des animaux marins, donc ça me touche droit au cœur , a mentionné Mme Parisien.

Elle aurait aimé étudier au cégep ou suivre un cours à l’université dans le domaine des arts, mais elle n’a pas été acceptée. Un obstacle qui ne l’a pas découragée.

Il n'y a pas que l'école qui nous apprend des choses, il y a les gens aussi , a précisé l’artiste.

Elle veut maintenant montrer qu'il est possible de suivre son propre chemin.

C'est pour [...] continuer de peindre et de montrer aux autres que des personnes différentes peuvent le faire , a soutenu Mme Parisien.

Elle espère maintenant que les gens vont venir en grand nombre à la Galerie Old Chelsea pour contempler ses oeuvres.

Peut-être que je peux apprendre des choses encore et encore et continuer de peindre deux fois plus. Oui, ça donne envie! Quand il y a plein de personnes qui voient ça et qu’ils disent que c'est beau et me disent de continuer, je ne vais jamais abandonner mes rêves , a fait valoir Mme Parisien.

Avec les informations de Christelle D'Amours