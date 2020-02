Nouveau tracé du troisième lien : une option plus intéressante pour Ottawa, selon Duclos

Le président du Conseil du Trésor fédéral, Jean-Yves Duclos, affirme que le nouveau tracé du troisième lien , qui relie les centres-villes de Québec et Lévis, est une option plus intéressante pour Ottawa.

Selon le député libéral, cette option maintenant privilégiée par le gouvernement provincial renforce l'utilité du projet de réseau de transport structurant, financé par le fédéral.

C’est certainement plus en appui à l’objectif du gouvernement canadien dans son investissement de 1,2 milliard [...] ça renforce l’utilité de ce projet et ça améliore la connectivité entre la rive sud et la rive nord , souligne-t-il.

Toutefois, avant de s’avancer davantage sur un éventuel financement du fédéral, il précise que son gouvernement donne aux promoteurs du projet le temps qu’ils ont besoin pour répondre aux questions.

On a une idée de ce qu’ils ont en tête, mais on a besoin d’en savoir plus , ajoute M. Duclos.

Le ministre des Transports François Bonnardel promet de préciser le nouveau tracé et de publier des estimations de coût d'ici quelques semaines.

Le dossier du pont de Québec « avance bien »

Pour ce qui est du pont de Québec, le ministre affirme que le travail du négociateur, mandaté par Ottawa, progresse bien.

Yvon Charest doit évaluer les meilleurs moyens d'assurer la survie du pont de Québec, y compris le rachat de l'infrastructure par le gouvernement fédéral.

J’ai des liens réguliers avec M. Charest, mais ce qui est plus important, c’est que ma collègue de l'Infrastructure, Mme Mckenna, travaille étroitement avec M. Charest pour que son rapport puisse être déposé prochainement , précise-t-il.

Son rapport devrait être déposé d'ici le mois de mars.