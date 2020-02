Des pistolets, un fusil et des centaines de munitions saisis après une fusillade à Brampton

Les deux accusés, tous deux de Brampton, font face à un total de 15 accusations.

La police a indiqué que, peu après 1 h 30 samedi, un homme et une femme sont entrés dans le parc de la rue English, près de la rue principale Nord et de la promenade Williams, et auraient ouvert le feu avant de fuir dans un véhicule.

Les agents ont arrêté les deux individus peu de temps après que la police eût identifié le véhicule et l'ait stoppé.

La police a déclaré avoir exécuté un mandat de perquisition au domicile de l'homme, trouvé et saisi un pistolet de calibre 45, un pistolet de calibre 40, un fusil AR-15, 50 cartouches d'armes de poing, 200 cartouches de fusil, 11 cartouches de fusil de chasse, 11 chargeurs d'armes à feu et 3000 $ de drogues.

L'homme et la femme ont chacun été accusés de décharger une arme à feu de manière imprudente, de trois chefs de possession non autorisée d'armes à feu, de huit chefs de possession non autorisée d'armes, d'occupation d'un véhicule à moteur avec une arme à feu et de possession d'une arme à des fins dangereuses.

Les deux individus ont été détenus pour une audience de mise en liberté sous caution et devaient comparaître dimanche à la Cour de justice de l'Ontario à Brampton.