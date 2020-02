Un premier marché public hivernal à Val-d'Or

Selon Martin Fournier, membre du conseil d'administration et producteur de micro-pousses, le projet répond à une demande de longue date de la part des commerçants. Quelque 500 clients étaient attendus pour cette première édition du marché hivernal.

J'ai beaucoup de clients réguliers et j'espère de tous les voir aujourd'hui. C'est notre premier et je suis certain que ça va marcher. On aura aussi davantage de producteurs pour les prochaines éditions , lance-t-il.

La formule du marché public d'hiver est été lancée à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Opportunités d'affaires

En l'absence des fruits et légumes frais, les entreprises ayant des produits disponibles à l'année avaient la cote pour ce premier marché hivernal. C'est notamment le cas de la Boucherie des Praz, de Rouyn-Noranda, qui y voit une belle opportunité d'affaires.

Pendant l’été, on vient ici une fois par mois au Marché public, mais on continue aussi nos livraisons à Val-d’Or pendant l’hiver. On donne rendez-vous à nos clients réguliers, mais en même temps ça nous permet de se rapprocher d'autres clients, des gens qui ne veulent pas nécessairement passer une commande. Ils viennent, ils prennent ce qu'ils veulent pour leur souper et repartent. C'est une belle ouverture pour nous, c'est une belle visibilité , explique Christelle Groulx, copropriétaire.

Contact privilégié

Au-delà des ventes, le contact privilégié avec la clientèle est très stimulant pour ces gens d'affaires.

C'est vraiment un beau moment, une belle façon de s'approcher de la clientèle. On dit souvent que c'est la tape sur l'épaule qu'on a, puis ça nous permet de continuer , ajoute Christelle Groulx.

Les prochaines éditions du Marché public hivernal de la Vallée-de-l'Or auront lieu les dimanches 1er mars, 5 avril et 3 mai.