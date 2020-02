Récit d’un sauvetage à Magog : « tout le monde tombait dans l’eau, ça criait »

Le motoneigiste Keven Gagnon est encore sous le choc, au lendemain d’un accident qui aurait pu coûter la vie à six de ses amis.

Le jeune motoneigiste et une dizaine de ses compagnons étaient en excursion sur le lac à la tombée du jour samedi. Pendant que la bande était arrêtée dans une cabane de pêche sur la glace où ils mangeaient et planifiaient la suite de leur trajet, six des motoneigistes ont décidé subitement de reprendre leur trajet, sans connaître le danger qui les attendait.

Les trois premiers qui sont partis ne savaient pas où ils allaient. On avait quand même fait tout le début alors ils se disaient que c’était gelé de bord en bord, ils ne savaient pas ici que ça ne gelait jamais , décrit Keven Gagnon.

Vers 20 h, les cinq motoneiges qui se dirigeaient vers l’embouchure de la rivière Magog ont plongé dans le lac. Ce secteur du cours d’eau qui ne gèle que bien rarement est un endroit à éviter par les motoneigistes. Keven le savait bien et l’inquiétude l’a immédiatement envahie en imaginant le pire.

Les lumières s’éteignaient, tout le monde tombait dans l’eau, ça criait au meurtre. C’était l’enfer. Keven Gagnon, motoneigiste qui a secouru son ami

Sans réfléchir aux conséquences, Keven prend son courage à deux mains pour tenter de sauver son ami Keven Beauchesne qui est dans l’eau glacée. Après avoir pris avec lui un câble qu’il transportait sur sa motoneige, il s’élance sur la glace.

J’ai enlevé ma veste, j’ai rampé jusque sur le bord, mes amis criaient : vas-y pas, vas-y pas ! raconte-t-il.

Rendu à portée de main de son ami, Keven Gagnon réussit à le tirer hors de l’eau, mais il n’était pas au bout de ses efforts, puisqu’il a dû le tirer sur plusieurs mètres avant qu’il soit véritablement hors de danger.

Ça défonçait et je tirais, puis la glace craquait en dessous de moi, j’ai eu la chienne de ma vie ! Keven Gagnon, motoneigiste qui a secouru son ami

Les motoneiges sont bien visibles du haut des airs. Elles seront récupérées par des plongeurs. Photo : Radio-Canada

S’aventurer en dehors des sentiers balisés

Keven Gagnon l’admet, le fait de sortir des sentiers balisés est un risque à prendre, surtout pour les motoneigistes qui ne connaissent pas bien le terrain. Il déplore toutefois que la fermeture de plusieurs pistes lui ait donné bien peu d’autres options dans ses déplacements.

C’est parce que les pistes sont fermées qu’on doit passer par ici pour s’en aller à Eastman , dénonce-t-il.

À la suite d’un conflit avec la ville, des propriétaires de terrain ont fermé l’accès à leur terrain aux motoneigistes. Une décision qui restreint grandement les amateurs de cette activité qui ne peuvent plus parcourir facilement la région sur leur bolide.

Avec les informations de Marie-Eve Lacas