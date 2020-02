Promouvoir l'égalité et l'inclusion lors d'un match des Raptors

L'équipe s’allie avec l’organisation You Can Play, qui milite pour assurer l'égalité, le respect et la sécurité pour tous ceux qui pratiquent un sport, y compris les athlètes, les entraîneurs et les partisans LGBTQ.

En tant qu'équipe, nous sommes fiers de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Bobby Webster, directeur général des Raptors de Toronto.

Ce sont des valeurs que nous vivons tous les jours et nous croyons que notre sport — que tout sport — est pour tout le monde , a déclaré dans un communiqué Bobby Webster, directeur général des Raptors de Toronto.

À cette occasion, l'équipe fera la promotion de l'inclusion dans la communauté du basketball et du sport de diverses façons , a indiqué l’organisation, citant notamment des animations et des jeux.

Les partisans seront par ailleurs invités à acheter des tuques de la fierté arc-en-ciel des Raptors, dont les bénéfices seront versés à l’organisation You can Play.

Le projet You can play a été lancé par l’ancien directeur général des Maple Leafs, Brian Burke, et son fils Patrick, pour éliminer l'homophobie dans le sport.