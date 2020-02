6,8 millions pour héberger temporairement le ministère des Finances

Les employés ont quitté avant les fêtes le siège social du ministère des Finances, situé au 12, rue Saint-Louis, en raison de travaux majeurs de rénovations pour l'édifice patrimonial.

Pendant ces travaux, les fonctionnaires occuperont des locaux du boulevard Charest. Le coût du loyer est de 1,6 million de dollars par année pendant 5 ans, selon Martin Roy, porte-parole de la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Des investissements ont aussi été apportés pour répondre aux besoins du ministère, dont des travaux d’électricité et de plomberies, et l’aménagement de salles de conférence et de bureaux fermés.

Les employés devraient réintégrer le siège social de la rue Saint-Louis avant la fin des travaux.