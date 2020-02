La pièce Les pelleteux de nuages présentée au 60e carnaval de Sainte-Germaine-Boulé

Plus qu'une tradition, le Carnaval de Sainte-Germaine-Boulé en Abitibi-Ouest est une grande opération de mobilisation dans ce petit village de l'Abitibi-Ouest. Depuis 60 ans, ce rendez-vous d'hiver s'adapte aux époques et entretient le tissu social. Cette année, une pièce de théâtre intergénérationnelle sera aussi présentée.

Le secret c'est d'impliquer les gens par leur passion: les passionnés de bras, de fer, de hockey, de musique ou encore le théâtre ,commence Mario Tremblay, organisateur communautaire de Sainte-Germaine-Boulé.

La petite troupe de comédiens a été supervisée par Huguette Caron, une enseignante retraitée de Sainte-Germaine-Boulé qui n'a rien perdu de son sens pédagogique ni de son entrain.

Pour faire vivre un village, il faut impliquer des personnes et mettre les talents en marche. Et c'est comme ça, de fil en aiguille que je me suis rendue là. Je tiens à ce que chacun sorte ses talents et prennent conscience de ce qu'il possède. C'est important de se booster un peu. J'ai 78 ans, certains me disent 'Huguette, tu es donc ben pépée'. Ben oui, mais je me suis toujours impliquée , lance-t-elle dans un éclat de rire.

Mario Tremblay rappelle que le projet théâtre est ouvert à tous et à toutes, sans aucune discrimination.

Certains débarquent de leur tracteur, changent de linge et viennent jouer au théâtre. Pour certains, c'est un rêve de jeunesse qui se concrétise. Pour nous, ce n'est pas un camp d'entraînement, nous prenons tout le monde. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est le chemin pour se rendre , insiste-t-il.

Huguette Caron est du même avis et ajoute qu'en réunissant des gens autour d'un objectif commun, les petites préoccupations du quotidien deviennent plus faciles à supporter.

Souvent à l'école on faisait des pièces des théâtre. Ça permet de faire en sorte de valoriser et de se sentir utiles. Pour les aînés, ça fait en sorte aussi de garder la mémoire bien vive, de coopérer, de s'entraider. Ça permet aussi aux gens de sortir de l'isolement, de l'individualisme, ça éloigne nos obstacles et nos difficultés , ajoute Mme Caron.

La pièce, Les pelleteux de nuage, traite précisément de cette question de mieux faire ensemble et de se serrer les coudes.

Ce n'est peut-être pas du Shakespeare, mais ça permet de réfléchir. On entend beaucoup de choses sur la dévitalisation des milieux ruraux, la fermeture des commerces, nous la coopérative a fermé. Ça crée des inquiétudes, mais ce qui fait qu'un village reste debout, c'est que les gens se mettent ensemble , mentionne encore Mario Tremblay.

Une semaine complète d'activités

Le coup d'envoi du Carnaval de Sainte-Germaine-Boulé sera donné lundi soir et les activités se dérouleront jusqu'à dimanche 9 février avec des activités artistiques, sportives et musicales.

En développant une programmation qui s'appuie sur les intérêts variés de la communauté, les organisateurs ont ainsi à coeur de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Pour Mario Tremblay, il s'agit d'une formule qui a fait ses preuves.

Pour n'importe quel projet, il faut mettre des gens ensemble, ensuite on fait un plan d'attaque et puis troisième étape on se retrousse les manches et on avance. Aujourd'hui, avec les communications actuelles, il est souvent plus facile à notre époque de faire les deux premières étapes... c'est souvent plus facile d'être en communication virtuelle avec quelqu'un qui est à Rimouski, qu'avec un voisin. Tous les projets commencent par une rencontre. Souvent on entend que tout a débuté sur une napkin sur un coin de table. Encore faut-il que la napkin se fasse mettre sur la table. C'est ce qui difficile à notre époque , confie-t-il, d'où sa motivation à vouloir forcer des rencontres.

Le Carnaval de Sainte-Germaine-Boulé demeure avant tout une activité festive dont l'objectif est de faire un pied-de-nez à l'hiver.