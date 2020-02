Les marmottes ne s'entendent pas sur l'arrivée hâtive du printemps

Les célébrations du jour de la marmotte, liées aux prédictions informelles face à l'arrivée hâtive ou non du printemps, se sont tenues dimanche matin au Canada et aux États-Unis.

Le rongeur Sam, en Nouvelle-Écosse, a prédit que l'hiver sera encore long et rigoureux. Sam de Shubenacadie a vu son ombre en sortant de son terrier au nord-est d'Halifax, d'après ce qu'ont affirmé les personnes qui s'occupent du rongeur. Selon la tradition, il reste ainsi encore six semaines de temps froid avant les premières douceurs du printemps.

Sam est toujours la première marmotte à faire ses prédictions en Amérique du Nord. Malheureusement, les festivités traditionnelles du jour de la marmotte ont été annulées à la réserve faunique de Shubenacadie en raison des prévisions de neige dans la région.

Willie est sorti de son terrier une heure après Sam, à Wiarton en Ontario. Ce dernier n'a pas vu son ombre. Selon la coutume, cela signifie que le printemps sera précoce cette année.

En Gaspésie, la marmotte Fred Junior n’a pas vu son ombre non plus dimanche matin à Val-d’Espoir.

En Pennsylvanie, une des marmottes les plus célèbres, Phil de Punxsutawney, n'a pas vu son ombre non plus en sortant de son abri.

Cette célébration du 2 février a d'ailleurs inspiré le film Le jour de la marmotte, qui met en vedette Bill Murray.