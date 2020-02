La Ville de Brandon adopte son budget 2020

Après une longue journée de discussion samedi, le maire et les conseillers municipaux de la Ville de Brandon ont voté un budget de près de 84 millions de dollars.

L’impôt foncier augmentera de près de 0,5%. Pour le propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne, cette augmentation représentera environ 10 dollars de plus. L’an dernier, la hausse avait été de 1,17%

« Les résidents veulent que nous maintenions les services sur lesquels ils comptent, mais veulent aussi que nous maintenions les augmentations de taxes au plus bas niveau possible », a mentionné le maire de Brandon, Rick Chrest dans un communiqué.

Des fonds pour améliorer les rues et les trottoirs de la ville, pour le déneigement, la protection contre les inondations le transport en commun font partie du budget 2020.

Selon le conseiller municipal Shaun Cameron, il n’y avait pas de point de discorde parmi le conseil municipal, mais un nombre élevé d’amendements a été discuté.

« Peut-être aurions-nous pu faire un peu plus avec ce qui était disponible, mais au bout du compte nous sommes heureux du budget et je pense que la Ville est en bonne position pour fonctionner année après année et d’y maintenir un coût de la vie abordable », dit-elle.

Les résidents de Brandon pourront se prononcer sur le budget lors d'audiences publiques ce printemps.

Avec les informations de Riley Laychuk