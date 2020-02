Le printemps sera hâtif, dit Fred

La tradition veut que si le rongeur voit son ombre en sortant de son terrier, l'hiver durera encore six semaines. À l'inverse, s'il sort et ne voit pas son ombre, le printemps arrivera bientôt.

Plusieurs marmottes sont attitrées spécialement pour tenter de prédire l’arrivée du printemps. C’est notamment le cas de Phil, en Pennsylvanie, qui a tiré les mêmes conclusions que Fred cette année.

C’est la 11e année que Fred fait ses prédictions à Val-d’Espoir. Les conclusions de Fred Junior sont justes à 67 %. Il s’agit du taux de réussite le plus élevé en Amérique du Nord.

Carnaval de Val-d’Espoir

Les prédictions de Fred s’inscrivent dans la programmation du Carnaval de Val-d’Espoir.

De nombreuses personnes se sont rassemblées très tôt dimanche matin pour assister à la sortie de Fred. Elles ont aussi mangé des crêpes, une autre des traditions du Carnaval de Val-d’Espoir.

Des crêpes sont servies dimanche matin. Photo : Radio-Canada

Ces traditions sont d’une grande importance pour la région, explique l’instigateur de la Journée de la marmotte à Val-d’Espoir, Roberto Blondin.

Avec Fred, on veut dire qu'on existe, qu'on est là. Nous, à Val-d'Espoir, on a décidé qu'on allait faire une tradition et on la fait accepter à travers le Québec et le Canada. Je pense que c'est mission accomplie et la tradition va se perpétuer.

Le 54e Carnaval de Val-d'Espoir se poursuit jusqu'au 10 février.

D'après les informations de Marie-Jeanne Dubreuil