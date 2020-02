Un nouveau pont pour les motoneigistes sur la rivière Pelletier

La nouvelle structure, plus large et dotée d'une arche de bois haute de 15 mètres, facilitera le travail d'entretien de ce sentier.

On avait un vieux pont qui datait d'une vingtaine d'années et ça faisait deux ans qu'on ne passait pas dessus avec notre surfaceur. Les motoneigistes pouvaient passer, mais notre surfaceur devait virer de bord et il fallait reprendre l'entretien de l'autre côté en passant par un sentier à Évain. Il fallait le faire pour que notre surfaceur puisse passer et pour une question de sécurité , explique Daniel Audy, vice-président opération du Club motoneigistes de Rouyn-Noranda.

Le pont a été construit au printemps 2019 au coût de 368 000 $.

Financement

Le club travaillait sur ce dossier depuis plus de cinq ans. Une subvention de 207 000 $ du ministère des Transports du Québec (MTQ) a financé en partie le nouveau pont. La Fédération des club motoneigistes du Québec (100 000 $), le Fonds d'appui au rayonnement des régions (13 417 $) et d'autres clubs motoneigistes du Québec (40 000 $) ont aussi contribué au financement.

Les contraintes environnementales nous ont amené à choisir ce type de pont, avec une arche centrale en bois. Ça donne une architecture imposante et attrayante pour les touristes. Pour nous, c'est un gros dossier de réglé et on voit ça comme une belle réalisation régionale, avec des belles retombées , souligne Daniel Audy.

Les travaux ont été effectués par la firme Construction Audet et Knight et le bois laminé provient de l'usine de Chantiers Chibougamau. Les bénévoles du club motoneigistes de Rouyn-Noranda ont aussi mis la main à la pâte pour limiter les coûts.