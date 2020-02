Les bibliothécaires de Toronto confrontés à de plus en plus de violence

Les employés de la Bibliothèque publique de Toronto (TPL) sont la cible de plus en plus d'actes de violence et d'abus. Ils reçoivent par exemple des menaces verbales, se font cracher dessus ou encore se font jeter des livres et des agrafeuses à la figure.

Selon des données de l'organisme qui gère une centaine de succursales dans la Ville Reine, le nombre de cas rapporter est en augmentation.

En 2011, 103 cas de comportement violent et abusif et 262 cas de comportement menaçant ou de menaces verbales avaient été recensés. En 2018, ces chiffres étaient passés à 249 et 623.

Avec plus de 17 millions de visites l'an dernier, la TPLToronto Public Library est le réseau de bibliothèques en milieu urbain le plus important au monde.

Dans un courriel à CBC, un porte-parole dit qu' alors que la proportion de ces incidents est très faible, nous les prenons au sérieux et la santé et la sécurité du personnel sont nos priorités .

Diminution des effectifs

Le syndicat qui représente les bibliothécaires croit qu'une partie du problème vient d'un manque de personnel dans les succursales.

Au cours des 20 dernières années, les effectifs ont diminué de 15 %, selon le président du Syndicat des travailleurs de la Bibliothèque publique de Toronto, Brandon Haynes.

Brandon Haynes, président du Syndicat des travailleurs de la Bibliothèque publique de Toronto Photo : Shannon Martin/CBC News

Cela nous gêne et ne nous permet pas de rester informés de ce qui se passe dans la succursale et de surveiller les situations avant qu'elles ne dégénèrent , explique-t-il.

Brandon Haynes donne en exemple deux incidents survenus l'an dernier. Dans le premier, divers objets ont été jetés sur des bibliothécaires et dans le second, des adolescents ont utilisé un pistolet paralysant sur un agent de sécurité.

Des employés peu rassurés

Dans un sondage réalisé en 2018 auprès des 2100 membres du syndicat, 39 % ont dit ne pas se sentir en sécurité au travail et 37 % ont répondu qu'ils se sentent parfois en danger. 60 % des répondants ont aussi affirmé que la Bibliothèque publique de Toronto n'offre pas un lieu de travail sécuritaire. Les cicatrices sont profondes. Les gens ont vraiment été traumatisés par ce qui se passe , ajoute Brandon Haynes.

Lorsque nous voyons que la réponse de notre employeur n'a pas satisfait à nos attentes, ça met évidemment du sel sur la plaie, comme on dit, et fait que les gens ne se sentent pas plus rassurés. Brandon Haynes, président du Syndicat des travailleurs de la Bibliothèque publique de Toronto

Le conseiller municipal, Gordon Perks qui représente Parkdale—High Park et siège au conseil d'administration de la TPL, dit qu'après l'amalgamation de Toronto, le budget de la bibliothèque a diminué.

Le conseiller municipal, Gordon Perks siège sur le conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Toronto. Photo : Lauren Pelley/CBC News

Même si selon lui les choses se sont améliorées au cours des dernières années, nous sommes loin des effectifs ou du nombre d'heures d'ouverture que nous devrions avoir .

Nous en sommes maintenant à 10 ans d'austérité à Toronto sous deux maires différents et ça se voit dans les services qui ne sont plus ce qu'ils étaient et les fonctionnaires qui ne se sentent plus autant en sécurité au travail qu'avant , a-t-il affirmé à CBC.

Les mesures prises par la Bibliothèque

Les dirigeants de la TPL expliquent quant à eux la hausse des incidents violents par une augmentation des problèmes sociétaux et par le fait que le personnel a davantage conscience de l'importance de documenter chaque cas.

Le porte-parole de la bibliothèque dit que nous avons entendu de la part de nos partenaires à travers la ville que la hausse du nombre d'incidents n'est pas spécifique aux bibliothèques .

Il ajoute que la TPL a accru la sécurité et muté des employés dans son réseau pour équilibrer les effectifs de chacune de ses succursales.

Le porte-parole dresse aussi la liste des différentes initiatives en cours, notamment l’accroissement du budget annuel alloué à la sécurité au cours des trois dernières années en le faisant passer de 1,4 à 2,9 millions de dollars en 2020 et le renforcement de son service de sécurité mobile pour qu'il puisse intervenir plus rapidement en cas de besoin.