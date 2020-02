La Première Nation de Pictou Landing célèbre la fermeture de l’usine Northurn Pulp

Pendant des décennies, cette communauté a vécu à proximité du site contaminé de Boat Harbour, en Nouvelle-Écosse.

Très peu de membres de la Première Nation de Pictou Landing ont pu contempler le site avant qu'il ne prenne les dimensions que l’on connaît aujourd’hui.

Les autochtones de la communauté doivent se fier à la mémoire des anciens pour avoir un bref aperçu de ce qu’était Boat Harbour il y a longtemps.

« C'était un lac d'une pureté cristalline. Vous aviez tout ce qu'il fallait », raconte Diane Denny, membre de la Première Nation de Pictou Landing.

Mary Irene Nicholas, pour sa part, se souvient très bien des grandes bouffées d’air qu’elle prenait quand elle marchait le long du site.

« Je me rappelle de l'odeur près de l'eau, et de la sensation des cailloux et du sable mouillé sur les orteils », dit-elle.

Mary Irene Nicholas se souvient très bien des grandes bouffées d’air qu’elle prenait quand elle marchait le long du site. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Mary Hatfield ne se souvient pas des odeurs, mais l’endroit lui rappelle sa grand-mère. Elle a de vifs souvenirs de son enfance sur le bord de l’eau avec cette grande dame qu’elle aimait tant.

« J’y allais avec ma grande-mère et elle nous apportait un peu partout pour nous apprendre différents types de médecines traditionnelles », raconte Mme Hatfield.

« C’était comme un paradis », se remémore-t-elle.

Mais avec les années, ces anciens ont été témoins des changements dans leur paysage, quand les effluents toxiques ont commencé à être déversés par l’usine.

Les membres de la Première Nation racontent que des résidents sont déménagés, incapables d’endurer l’odeur. Les femmes n’osaient plus cueillir des herbes médicinales au lagon. Les pratiques traditionnelles dans la communauté ont été abandonnées.

Reconnecter avec la nature...pour reconnecter avec ses ancêtres

Mary Irene Nicholas est triste de voir sa communauté s’éloigner de ses croyances traditionnelles. En prenant un écart des habitudes de la communauté, les ancêtres ont cessé d’enseigner leurs apprentissages aux nouvelles générations.

Tonya Francis tenait à organiser une cérémonie traditionnelle, qui au départ était prévue le 31 janvier, date à laquelle Boat Harbour devait normalement se conformer à la loi et cesser ses activités polluantes.

Tonya Francis tenait à organiser une cérémonie traditionnelle, qui au départ était prévue le 31 janvier. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Mais l'usine a obtenu une prolongation et la fin complète des déversements est prévue au printemps.

La cérémonie est donc reportée, elle aussi.

« Nous savons que ça affecte des emplois, mais ce n’est pas notre but », rapporte Mme Francis. « Tout ce que l’on veut, c’est de retrouver nos terres, nos ressources naturelles. »

Une petite victoire pour l’environnement que la Première Nation de Pictou Landing désire célébrer en grand.

Avec les renseignements de Stéphanie Blanchet