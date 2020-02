Un symbole du patrimoine architectural de Windsor ouvre ses portes aux locataires

Le cabinet comptable Baker Tilly a été le premier à emménager dans un immeuble de quatre étages à l'angle de Riverside Drive et de Devonshire Road. La société a fait le déplacement lundi.

Nous sommes très heureux d'être ici , a déclaré Scott Dupuis, associé directeur de Baker Tilly Windsor. J'ai commencé ma carrière à Walkerville, et c'est agréable d'être de retour ici. C'est un quartier pittoresque et il y a beaucoup plus de dynamisme maintenant.

Le bâtiment est à l'abandon depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / Marine Lefevre

Le propriétaire de l’édifice, Piero Aleo, a décrit le réaménagement du bâtiment, qui a été abandonné pendant 19 ans, comme plus difficile que je ne le pensais à l'origine.

Le processus de restauration est un long processus , a-t-il déclaré. Mais dans l'ensemble, nous sommes extrêmement satisfaits du résultat ici.

L'ancienne centrale électrique a été construite de 1911 à 1913, selon la Ville. Le bâtiment a été conçu par le célèbre architecte Albert Kahn et figure au registre du patrimoine de la ville.

Il a été utilisé par la compagnie Walker Power jusqu'en 1935 pour approvisionner le quartier Walkerville en électricité.

L'achat de l’immeuble a coûté environ 895 000 $ en 2016 et 11 millions de dollars supplémentaires ont été nécessaires pour le rénover.

Le propriétaire de Walker Power Building, Piero Aleo, a tenu à préserver la structure à quatre étages de l'édifice pour la rénovation qui a duré environ trois ans. Photo : CBC / Amy Dodge

Piero Aleo a tenu à préserver le patrimoine du bâtiment, tout en prenant des mesures pour le moderniser.

Pendant la construction, les équipes sont même tombées sur une plaque tournante de train cachée sous le bâtiment, que le propriétaire veut préserver.

Il y a beaucoup de demandes pour le bâtiment, nous pensons donc que les espaces restants se rempliront rapidement. Je dirais que 70 % du bâtiment est actuellement plein. Piero Aleo, propriétaire de l'édifice de l'ancienne centrale électrique de Walkerville

En ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, Scott Dupuis s’est dit impressionné par la quantité de lumière naturelle qui est captée dans l’espace du cabinet comptable.

Bien que le premier locataire emménage, M. Aleo a déclaré que le bâtiment était toujours en construction. Il espère que tous les locataires restants pourront emménager d'ici la fin de l'année.