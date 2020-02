Le statut des membres au coeur de l’AGE de l’Association des parents fransaskois

L’Association des parents fransaskois (APF) a tenu samedi matin son Assemblée générale extraordinaire (AGE) au sein de l’École canadienne-française de Saskatoon. Le but de cette réunion était, entre autres, de clarifier et d’apporter des amendements sur plusieurs points des nouveaux statuts et règlements de l’APF.

La réunion a duré plus de trois heures en présence du conseil d’administration et de plusieurs membres de l’APF.

La définition du statut des membres de l’organisation a notamment cristallisé une partie des échanges. Les participants de cette AGE ont voté en faveur d’une nouvelle classification de leurs membres, en distinguant les réguliers et les honoraires. Les adhérents réguliers bénéficient notamment du droit de vote lors des assemblées générales, ce qui n’est pas le cas des membres honoraires (exception faite de certains membres honoraires à vie, remplissant les critères d'admissibilité des membres réguliers).

Ces critères d’admissibilité ont d’ailleurs été longuement discutés lors de l’AGE. Les votants ont finalement accepté la possibilité d’admettre les parents ou grands-parents d’enfants ou de petits-enfants francophones, d’ayant droit, de familles exogames, de nouveaux arrivants comme membres réguliers. Toutefois « il y a quand même une complexité » selon Maurice Chiasson, consultant juridique ayant participé à la rédaction des nouveaux statuts et règlements de l’APF. « On veut avoir une membriété assez inclusive, qui inclurait certes aussi les parents et les grands-parents francophones, mais également des parents et grands-parents qui ne sont pas nécessairement francophones, mais qui veulent que leurs enfants ou leurs petits-enfants s'épanouissent ou se solidifient en français ». Pour M.Chiasson, l’enjeu est alors de pouvoir concilier l’inclusion de ces personnes francophiles « sans que l’on perde notre âme là-dedans ».

Vote par procuration, quorum et représentation

Au-delà des questions du statut des membres, une multitude d’autres points ont été abordés au cours de cette AGE. Il a par exemple été question du vote par procuration. Cette manière de vote a été acceptée par les membres de l’AGE, toutefois en posant des limites claires à celui-ci. Une personne aura la possibilité d’endosser une seule et unique procuration, afin d’éviter qu’un seul et même individu détienne plusieurs voix entre ses mains et donc, potentiellement, le sort du scrutin.

La question du quorum lors des assemblées générales a aussi fait l’objet de débats. Ce nombre minimum de membres réguliers devant être présents pour la tenue d’une Assemblée générale annuelle (AGA) a été fixé à quinze individus. Petite nouveauté toutefois, outre le vote par procuration, ceux-ci pourraient participer aux AGA à distance par voie électronique. « Encore là pour s’assurer d’avoir le minimum requis pour valider les décisions de l’AGA » selon Maurice Chiasson.

Enfin, le Conseil d’administration devrait lui rester à un effectif de neuf administrateurs. Cependant celui-ci devra s’assurer « d’une représentation des régions et des secteurs en son sein », explique Maurice Chiasson.

Selon les mots de Maurice Chiasson, d’autres modifications vont encore être apportées aux statuts et au règlement pour répondre aux préoccupations des membres de l’AGE. Des politiques seront aussi adoptées par le Conseil d’administration « pour préciser certaines situations ».

Ces dernières modifications seront travaillées lors des prochains mois et devraient être définitivement adoptées lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de l’APF. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant du mois d’octobre 2020.

Le président Philolin Ngomo a d’ailleurs évoqué sa « fierté » quant à la tenue de cette AGE. Pour lui, cela montre que les membres « veulent savoir exactement ce qu’il se passe et ce dont il est question » concernant les règlements de l’APF.