La Polyvalente Louis-J.-Robichaud célèbre ses 50 ans au Nouveau-Brunswick

Samedi soir est une grande soirée de célébrations pour l’école. On soulignait l’oeuvre du père Robert Allainm qui s’est beaucoup engagé auprès des jeunes, et on disputait un match de hockey commémoratif entre anciens joueurs et joueurs actuels des Patriotes de Louis-J.-Robichaud.

Un match de hockey commémoratif était présenté le 1er février 2020 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'École polyvalente Louis-J.-Robichaud. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur l’histoire de l’éducation en français au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement de l’Acadien Louis J. Robichaud, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1960 à 1970, avait mis sur pied un réseau scolaire pour les francophones, géré par ces derniers.

Cette année, on célèbre le 50e de l'école. Pour nous, c'est important de le faire avec une grande fierté , mentionnait la directrice de l'École polyvalente Louis-J.-Robichaud, Michelle Bertin, en début de soirée samedi.

Mme Bertin juge que l’événement permet d’exprimer une fierté qui est difficile à décrire.

À l'intérieur de l'École Louis-J.-Robichaud, à Shediac. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Avant le match, un hommage a été rendu au père Robert Allain, qui était en quelque sorte l’ambassadeur de l’équipe de hockey des Patriotes de Louis-J.-Robichaud.

Le père Allain était un grand ami des Patriotes , souligne Jimmy Dubroy, le directeur général de l’équipe. On ne l’oubliera jamais , a-t-il dit.

À l'intérieur de l'École Louis-J.-Robichaud, à Shediac. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Sur la glace, les vétérans des deux derniers championnats des Patriotes allaient se mesurer samedi à l’équipe de hockey actuelle de l’école secondaire.

Si à quelques heures de la mise en jeu initiale Jimmy Dubroy prévoyait de l’intensité , le capitaine des Patriotes, Sébastien Gould, n’hésitait pas à prédire la victoire de la formation actuelle. Si on perd, on n'entendra pas la fin de ça , a-t-il lancé.

D’après le reportage de Rose St-Pierre