Relocalisation du Gîte Ami : « Des conditions de réfugiés », déplore le CRIO

Dans un communiqué émis vendredi soir, l'organisme a déploré que les bénéficiaires soient entassés dans des lits de camp et qu'ils n'aient pas accès à des douches chaudes, à des espaces d'entreposage pour leurs effets personnels ou à un lave-linge.

Les gens sont déjà en situation de crise. L'endroit où ils dormaient a vécu un incendie , a déploré la coordinatrice du CRIOCollectif régional de lutte à l'itinérance de l'Outaouais , Janick Allyson.

Janick Allyson, coordonnatrice au Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La représentante du Collectif dit vouloir rendre compte des impacts de cette relocalisation sur les personnes en situation d'itinérance.

On est quand même au Québec. Que des citoyens vivent dans de telles conditions, ça reste très difficile à accepter. Janick Allyson, coordinatrice du Collectif régional de lutte à l'itinérance de l'Outaouais

Le Gîte Ami appelle à la patience

Si le Gîte Ami dit partager les préoccupations du CRIOCollectif régional de lutte à l'itinérance de l'Outaouais quant aux conditions dans le Centre communautaire Fontaine, l'organisme dit tout [mettre] en oeuvre pour assurer la réouverture de ses installations le plus tôt possible.

L’incendie a fait ressortir des besoins et des faiblesses du ruban de services aux personnes itinérantes en Outaouais, lesquelles devront être l’objet de mesures urgentes et décisives à très court terme. Extrait d'un courriel de Pierre Ricard-Desjardins, membre du conseil d'administration du Gîte Ami

Dans un courriel, l'administrateur Pierre Ricard-Desjardins rappelle qu'une réouverture partielle du refuge est prévue dans la semaine du 10 février.

Par la suite, des travaux de remise en état du bâtiment se poursuivront en parallèle en vue d'une réouverture complète un mois plus tard , précise-t-il.

L'option la moins pire , soutient un conseiller

Si le conseiller de Hull-Wright, Cédric Tessier, reconnaît que la situation actuelle n'est pas idéale , il affirme qu'il s'agissait de la seule option.

Le conseiller municipal Cédric Tessier affirme que « tous les scénarios possibles ont été évalués » avant de relocaliser les bénéficiaires du Gîte Ami au Centre communautaire Fontaine. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Selon M. Tessier, la Ville de Gatineau a notamment suggéré de relocaliser les bénéficiaires du Gîte Ami à l'hôtel ou de mettre un autre centre communautaire à leur disposition.

Or, l'organisme souhaitait que ses bénéficiaires demeurent sur l'île de Hull dans un environnement structuré.