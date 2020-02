Balade décennale pour les motoneigistes de Saint-Malo

Marc Maynard est l’un des fondateurs du club, et se dit « plus ou moins » le président.

En 2000, on a dit : on est tous censés mourir, parce que les ordinateurs vont tous arrêter. Ça fait qu’on a dit : on va prendre la vie dans nos mains, puis on va essayer de se rendre de Saint-Malo jusqu’à Menisino, on a des camps dans le bois là-bas , explique-t-il en riant.

On a fait ça en 2000, en 2010 et nous voilà en 2020 , poursuit M. Maynard.

Marc Maynard sur sa motoneige. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le trajet entre les deux communautés du sud-ouest du Manitoba fait environ une centaine de kilomètres, une distance considérable vue qu’elle se fait avec d’anciennes motoneiges. La plus ancienne d’entre elles date du début des années 1960.

Il y avait un temps où celui qui avait la machine la plus laide était le président. Marc Maynard, président du St Malo Boogy Wheel Club

Les participants venaient de communautés du sud du Manitoba, mais aussi de l’Ontario. Deux Américains ont même pris part à l'aventure.

Sur les 75 motoneiges, seules sept sont tombées en panne cette année et une seulement a pris feu. Il faut tenir les vieilles coutumes , soutien Marc Maynard.

L'une des plus anciennes motoneiges de la balade de 2020. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Il affirme que ces anciens modèles sont plus sécuritaires que les motoneiges plus récentes.

Tu n’entends jamais dire que l’un de nous autres se fait tuer sur la route, parce qu’on n’est pas capable de faire plus de 25 milles de l’heure, ce n’est pas comme des machines neuves , dit-il.

Il explique que son amour des anciennes motoneiges provient de son enfance dans une modeste famille du Manitoba rural. C’est tout ce qu’on pouvait se payer, on a toujours eu des vieilles machines .

Marc Maynard (à droite) et son frère, deux membres fondateurs du St Malo Boogy Wheel Club. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy