Pas d'eau courante sur un vol d'Air Canada Pékin-Toronto en pleine épidémie de coronavirus

Le vol a duré 13 heures et un passager qui était à bord a déclaré à CBC que les toilettes étaient à court de lingettes antiseptiques, destinées à remplacer le lavage des mains traditionnel, au bout d’environ quatre heures.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur la question. Mais une note interne envoyée vendredi à ses membres du syndicat obtenue par CBC fait état de préoccupations concernant la sécurité des agents de bord.

Face à une situation de santé publique dans laquelle un lavage des mains à l'eau et au savon a été cité à plusieurs reprises comme le moyen le plus important et le plus efficace de se protéger et de protéger les autres contre le 2019-nCov (Coronavirus), il est catégoriquement inacceptable qu’un avion soit déployé sans système d'eau entièrement fonctionnel .

Le syndicat est d'avis que tout avion sans système d'eau entièrement fonctionnel devrait être immédiatement retiré et ne devrait pas être mis en service tant que le problème ne pourra pas être résolu, quel que soit le type d'avion , indique le mémo.

Le syndicat a également fortement découragé ses membres d'accepter des quarts de travail sur des vols connaissant des problèmes d'eau en échange d'une compensation supplémentaire, telle qu'une augmentation de salaire.

Dans un courriel envoyé à CBC News samedi après-midi, Air Canada a déclaré que l'avion avait un problème avec son système d'eau à Pékin et qu'il ne pouvait pas être réparé rapidement localement .

Après un examen attentif, la décision a été prise de continuer à exploiter le vol en nous fondant sur notre compréhension que les clients préfèrent retourner au Canada plutôt que de rester plus longtemps à Pékin. Le vol a été opéré conformément aux protocoles pour de telles situations , ajoutant que l'épidémie est une situation extrêmement rare.

Plus tôt samedi, Air Canada a envoyé une note au personnel disant qu’elle n’utiliserait plus d’avions gros-porteurs ayant de gros problèmes de système d’eau sur ses routes internationales et que ses vols internationaux emporteraient suffisamment d’eau en bouteille supplémentaire pour se laver les mains dans le cas où un problème d’eau surviendrait pendant le vol.

Cependant, il a déclaré qu'il continuerait à exploiter des avions gros-porteur et petit-porteur connaissant des problèmes limités de système d'eau et veillerait à ce qu'il y ait suffisamment d'eau en bouteille supplémentaire pour faciliter le lavage des mains .

Air Canada a également déclaré qu'elle augmenterait le nombre de masques, de gants et de fournitures de désinfection des mains sur tous les vols en Asie.