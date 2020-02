L’effet Laurent Duvernay-Tardif sur la popularité du Super Bowl

Dans certains magasins où l’on retrouve des vêtements à l’effigie des équipes sportives, l’effet Laurent Duvernay-Tardif s’est fait sentir.

Chez Logo Sport, sur la rue Saint-Jean, à Québec, les produits des Chiefs ont presque tous été vendus.

On en manque déjà, on a pu de chandails, ce qui reste c’est des t-shirts, je n’ai plus de tuques, il reste quelques casquettes , souligne François Vallerand, un employé.

Les gens veulent vraiment appuyer Laurent, c’est un gars du coin, du Québec, donc les gens veulent s’afficher pour son équipe, pour l’encourager, pour être derrière lui. François Vallerand de Logo Sport

Une telle popularité pour une équipe de football, c’est hors norme . Habituellement, on voit ça au hockey avec les Canadiens, des fois au baseball avec les Blue Jays , précise-t-il.

Du football pour tous

Les Chiefs joueront la finale du Super Bowl pour la troisième fois de leur histoire. Photo : Getty Images / David Eulitt

Selon le directeur de l'Observatoire international en management du sport de l’Université Laval, Frank Pons, la participation de Laurent Duvernay-Tardif multiplie l’intérêt des Québécois pour le football.

Ça dépense les gens du sport, ça dépasse déjà le sport [...] c’est des gens qui trippe sur Laurent Duvernay-Tardif , ajoute le spécialiste.

De nombreux Québécois risquent de regarder le match dimanche qui oppose les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City.