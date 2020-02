Des passages piétonniers unilingues anglais à Saint-Jean

On ne peut pas assumer que tous les gens parlent une langue suffisamment pour comprendre , affirme Jonathan Poirier, agent des communications à l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean.

Ce ne sont pas tous les gens qui comprennent le français, ce ne sont pas tous les gens qui comprennent l’anglais. C’est pour ça que la loi dit que ça doit se faire dans les deux langues , soutient-il.

La loi stipule que les affichages routiers doit être offerts dans les deux langues des citoyens du Nouveau-Brunswick , rappelle M. Poirier.

Selon la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, les municipalités dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 % de leur population totale sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement.

Selon le recensement de 2016  (Nouvelle fenêtre) , Saint-Jean au Nouveau-Brunswick compte 58 341 habitants et sa minorité de langue officielle représente 4 % de sa population. Il y avait 7670 résidents disant parler le français, soit 13 % de la population totale.

L’accessibilité et la sécurité sont au coeur de la décision de doter ces traverses piétonnières de messages vocaux. La Ville a mis en place ce système notamment pour la sécurité des citoyens ayant des handicaps.

Les messages unilingues anglais sont aussi inacceptables, selon Nicole Arseneau-Sluyter, représentante de la région sud à la Societe de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANBSociete de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ).

Ici, l’été, on a beaucoup, beaucoup de touristes à la baie de Saint-Jean. Souvent, on a trois bateaux de croisière, des autobus… Il n’y a pas seulement des anglophones qui viennent visiter Saint-Jean , observe-t-elle.

On est au Nouveau-Brunswick, on a des citoyens à Saint-Jean qui parlent seulement le français. Dans une province comme la nôtre, c’est certain que les deux langues, c’est de mise. Nicole Arseneau-Sluyter, Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

Mme Arseneau-Sluyter estime qu’un signal sonore, sans message vocal, accomplirait les objectifs d’accessibilité et de sécurité que poursuit la Ville. « Ni français ni anglais, ce n’est pas nécessaire », croit-elle.

Jonathan Poirier, de son côté, croit que la Ville a le devoir de prodiguer ces messages dans les deux langues.

La Ville de Saint-Jean indique qu’elle considérera tous les obstacles possibles à la sécurité et à l’accessibilité des passages pour piétons. Elle affirme avoir communiqué avec un fournisseur pour évaluer les options et les coûts de signaux sonores en plusieurs langues, pour ses anciennes et futures installations aux passages piétonniers.

