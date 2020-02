Une randonnée en motoneige pour la cause au mont Ti-Basse

Une centaine de motoneigistes se sont rassemblés au mont Ti-Basse samedi pour la Randonnée des neiges de Manicouagan. Ensemble, ils ont parcouru des kilomètres dans les environs de Baie-Comeau et amassé de l'argent pour une bonne cause.

Les motoneiges vrombissaient à l'unisson au mont Ti-Basse samedi. Ils se sont réunis pour parcourir la région, mais aussi pour amasser des fonds pour une bonne cause.

L’activité avait permis d’amasser un peu plus de 9000 $ l’an dernier, explique la responsable de la randonnée, Karine Tremblay.

Chaque année, c'est différent. Ça dépend de la température. Quand il fait froid, c'est sûr qu'il y a moins de participation, mais là, cette année, on vient de dépasser 100 personnes, donc d'après moi, on devrait avoir un bon montant , indique Mme Tremblay.

Karine Tremblay, responsable de la Randonnée des neiges de Manicouagan Photo : Radio-Canada

Au total, 75 % de l'argent récolté ira à la maison de soins palliatifs de Baie-Comeau, la Vallée des roseaux.

La Vallée des roseaux, c'est très important parce qu'ils s'occupent très bien de nos personnes malades. Donc pour nous, c'est important de donner pour garder cette maison-là active. Karine Tremblay, responsable de la Randonnée des neiges de Manicouagan

Le dernier quart de la somme amassée ira à la Fondation du cancer du sein, à qui la Randonnée des neiges donne depuis ses débuts.

La cause est importante pour de nombreux participants et pousse même certains à relever de nouveaux défis.

Ça fait trois ans que je participe. J'ai beaucoup de personnes [autour de moi] qui sont décédées du cancer, donc c'est une cause qui me porte à coeur. [...] Et c'est ma première expérience en motoneige , explique une participante en riant.

L'activité a rassemblé une centaine de motoneigistes. Photo : Radio-Canada

L'organisation de cet événement demande la participation de nombreux bénévoles, notamment pour assurer la sécurité des participants.

Ça fait sept ans que la randonnée existe, et ça fait sept ans que je la fais. [...] C'est important pour le cancer du sein et la Vallée des roseaux. Nous autres, on fait ça bénévolement toute la gang et c'est pour aider et leur faire faire une belle ride [aux participants] , affirme Luc Vigneault, responsable de la sécurité.

D’après le reportage d’Alexie André-Belisle