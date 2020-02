Le nouveau chalet du Valinouët prend forme

Les délais dans la construction ont entre autres été causés par l’attente de subventions gouvernementales.

Le bâtiment actuel du Valinouët Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

L’ensemble du projet, qui comporte un volet hébergement à court terme, représente un investissement de cinq millions de dollars.

En bas, on va avoir une salle d’environ 360 places assises pour les gens qui veulent dîner et au deuxième étage, même chose, 360 places assises avec un service de cafétéria également. Au troisième étage, on va avoir un service de restaurant-pub avec un menu revisité et une ambiance bien plaisante , a expliqué le directeur général du centre de ski, Alain Tremblay, à l'occasion d'une visite du chantier.

Le chalet devrait être prêt en août. Photo : Radio-Canada / Thomas Laberge

Des skieurs impatients

Devant le bâtiment qui prend forme, les skieurs sont d’ailleurs de plus en plus impatients de profiter des nouveaux espaces.

On était dû pour un rafraîchissement avec plus d’espace et plus d’accès , a noté un skieur rencontré au bas des pentes. Un autre sportif s’est exclamé : Enfin, on va avoir des toilettes sur tous les étages!

La direction du Valinouët assure que le chalet sera prêt à accueillir les amateurs de sports d’hiver la saison prochaine.

D'après les informations de Thomas Laberge