Du patin extrême à son meilleur à Percé

C'était la deuxième année que la Ville de Percé accueillait cette épreuve, qui faisait cette fois partie du circuit du Championnat du monde Red Bull Ice Cross.

Pour les 90 coureurs qui participent, dont plusieurs Gaspésiens, le niveau de difficulté du parcours est deux fois plus élevé cette année.

Le public était ravi que Percé accueille une telle compétition. C'est écoeurant, c’est de belles descentes , s’exclame un spectateur.

C'est en voie de disparition, nos carnavals locaux, ben là quand arrive un événement comme ça, c'est sûr que le monde se bouscule pour aller le voir! Ce n’est pas rien, c'est magique, c'est beau , affirme un autre.

Ils l'ont dit hier, Percé, pour cette année, c'est le no 1 mondial! Un spectateur

Daphnée Pitre, l’une des membres du comité organisateur du Red Bull Ice Cross de Percé, croit que la compétition pourrait être de retour à Percé l’an prochain.

C’est sûr qu’en fin de semaine, c’est un test pour Percé, donc premier championnat du monde, on essaie de faire notre place parmi les grosses compétitions. On a le directeur d’ATSX ici, qui est très très fier de l’organisation, de comment ça se déroule, on parle déjà pour l’année prochaine de revenir à Percé , indique-t-elle.

La coureuse Myriam Trépanier estime que de tenir des courses comme celles-là en région permet de faire connaître davantage le patin extrême. Je pense que c’est bon pour la popularité du sport , mentionne-t-elle.

Percé et le Massif de Charlevoix sont les deux seules courses du circuit mondial à se tenir cette année en Amérique du Nord.

Le Championnat du monde Red Bull Ice Cross comprend 12 courses qui sont présentées dans sept pays sur trois continents.

D'après les informations de Marie-Jeanne Dubreuil